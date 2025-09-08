  • Megjelenítés
Közeleg a vég: Trump kulcsembere szerint gyorsan „kontrollálhatatlanná” válhat a háború Ukrajnában
Közeleg a vég: Trump kulcsembere szerint gyorsan „kontrollálhatatlanná” válhat a háború Ukrajnában

Megszólalt az eddigi legnagyobb Ukrajnát ért orosz dróncsapásokról Keith Kellogg, a Fehér Hát ukrajnai különmegbízottja – közölte a Kyiv Post.

Szeptember 7-re virradóra Oroszország eddig még nem látott méretű drónesőt zúdított Ukrajnára, több mint 800 Sahed-típusú drónnal lőtték az országot. Az egyik ilyen fegyver Kijevben a minisztertanács épületét találta telibe, Kellogg szerint ez pedig azt mutatja, hogy könnyen eszkalálódhat a háború:

Bármely háborúban a veszélyt az eszkaláció jelenti. Úgy tűnik, Oroszország fokozza a helyzetet, a háború legnagyobb támadásával az ukrán kabinet kijevi irodáit érték

– mondta egy interjúban.

Kiemelte, hogy nem sokkal az orosz csapást megelőzően ő is abban az épületben tartózkodott Julija Szviridenko miniszterelnökkel. Hozzátette, hogy az ilyen cselekedetek miatt szoktak kicsúszni az események irányítása a felek kezei közül, ezt a történelem is megmutatta. Szerinte Donald Trump éppen az ilyen események miatt dolgozik az orosz-ukrán háború lezárásán, ám szerinte Moszkva ezekkel jelzi, hogy egyáltalán nem áll szándékában diplomáciai úton lezárni a konfliktust.

A támadásra az Egyesült Államok vezetője úgy fogalmazott, hogy „nem elégedett a helyzettel” és kész további szankciókat kivetni Oroszországra. Nem sokkal később megerősítette, hogy hamarosan nyugat-európai vezetők érkeznek hozzá tárgyalni a helyzetről, valamint telefonbeszélgetést fog kezdeményezni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

