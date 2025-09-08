Szeptember 7-re virradóra Oroszország eddig még nem látott méretű drónesőt zúdított Ukrajnára, több mint 800 Sahed-típusú drónnal lőtték az országot. Az egyik ilyen fegyver Kijevben a minisztertanács épületét találta telibe, Kellogg szerint ez pedig azt mutatja, hogy könnyen eszkalálódhat a háború:
Bármely háborúban a veszélyt az eszkaláció jelenti. Úgy tűnik, Oroszország fokozza a helyzetet, a háború legnagyobb támadásával az ukrán kabinet kijevi irodáit érték
– mondta egy interjúban.
Kiemelte, hogy nem sokkal az orosz csapást megelőzően ő is abban az épületben tartózkodott Julija Szviridenko miniszterelnökkel. Hozzátette, hogy az ilyen cselekedetek miatt szoktak kicsúszni az események irányítása a felek kezei közül, ezt a történelem is megmutatta. Szerinte Donald Trump éppen az ilyen események miatt dolgozik az orosz-ukrán háború lezárásán, ám szerinte Moszkva ezekkel jelzi, hogy egyáltalán nem áll szándékában diplomáciai úton lezárni a konfliktust.
A támadásra az Egyesült Államok vezetője úgy fogalmazott, hogy „nem elégedett a helyzettel” és kész további szankciókat kivetni Oroszországra. Nem sokkal később megerősítette, hogy hamarosan nyugat-európai vezetők érkeznek hozzá tárgyalni a helyzetről, valamint telefonbeszélgetést fog kezdeményezni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
Címlapkép forrása: JKTKMM via Wikimedia Commons
Közeleg a vég: Trump kulcsembere szerint gyorsan „kontrollálhatatlanná” válhat a háború Ukrajnában
Van ennek egy látványos jele.
Mozdonycsere az AI gyorsvonat élén
A Concorde írása.
Lépett az olajszövetség - Reagál a piac
Emelkedik a Brent jegyzése.
Szeptember 18-án indul a Brain Bar: sztárelőadók vitáznak a következő 25 év legégetőbb kérdéseiről
Szeptember 18-19. között rendezik a Brain Bar jövőfesztivált.
Fontos bejelentést tett a Pfizer-vakcina gyártója
Örülhetnek a veszélyeztetettek.
Egyre drágább a magyar magánegészségügy
Ennek ellenére folyamatosan teret nyer magának.
Soha nem látott poloskát fedeztek fel Magyarországon
A Bakonyban azonosították.
Elfogyott a türelem: tömegesen utasítja ki az oroszokat egy EU-s tagállam
Több száz embernek kell elhagynia az országot.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.