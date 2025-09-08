Magas rangú ukrán delegáció látogat Budapestre

Magyarországra látogat Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A magyar vezető szerint "a magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a kormány továbbra is a párbeszéd híve" - ezért látogat Magyarországra az ukrán külügy feje.

Szijjártó kifejtette, hogy "nem Magyarország vette el az itt élő ukránok jogait, hanem épp Ukrajna veszi el folyamatosan a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait."

Hogy hogyan lehetne javítani a kapcsolatokon? Hát úgy például, hogy az ukránok visszaadják az összes olyan kisebbségi jogot a magyaroknak, amit elvettek. Ez csakis rajtuk múlik. Hogyha a korrupcióellenes jogszabályt vissza lehetett csinálni egy perc alatt európai nyomásra, akkor a kisebbségi jogokat is vissza lehet adni pont annyi idő alatt"

- vélekedett.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy ő továbbra is híve a folyamatos párbeszédnek, amelynek keretében ezen a héten Budapestre látogat ukrán kollégája, Andrij Szibiha, ha minden jól megy.