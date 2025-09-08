Magyarországhoz közel bukkantak fel a rettegett Sinaloa kartel tagjai: Black Hawk helikopterekkel csaptak le rájuk

A Lengyel Központi Nyomozó Iroda (CBŚP) különleges erőkkel és Black Hawk helikopterekkel megerősített akciójában három személyt tartóztattak le, köztük két mexikói állampolgárt, akik az egyik legnagyobb észak-amerikai drogkartellhez köthetők.

A Visegrád 24 hírportál X-en közzétett információi szerint a letartóztatottak

a hírhedt mexikói Sinaloa drogkartell tagjai voltak.

A nyomozás megállapította, hogy a külföldi gyanúsítottak irányították a kábítószer-előállítási folyamatot és közvetlen kapcsolatban álltak a nemzetközi drogkartellel.

A két mexikói mellett egy lengyel állampolgárt is őrizetbe vettek. Mindhármukat a Nyugat-pomerániai Szervezett Bűnözés Elleni Ügyosztályra szállították.

A műveletet a lengyel Terrorelhárítási Műveleti Iroda (BOA) hajtotta végre, amely a lengyel központi rendőrség terrorizmus elleni küzdelemre szakosodott egysége, és tagja az európai ATLAS hálózatnak is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images