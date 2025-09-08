Már nem kell sokat várni, és az energiaválság óta nem látott gázárakat láthatunk

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint jövő év első felétől LNG-túlkínálatra kell számítani köszönhetően a folyamatban lévő projekteknek. Az amerikai export már most is jelentősen növekszik, ahogy a Venture Global louisianai üzeme a vártnál gyorsabban érheti el teljes kapacitását - és további nagy projektek indulnak meg a Trump-adminisztráció támogatásával.

A Morgan Stanley elemzője szerint

ahogy túljutunk az idei télen, enyhe többlet jelentkezik majd az év második felében, ami 2027-re lesz igazán meghatározó, ahogy a termelés felfut.

Eközben Kínában, amely a várakozások szerint az egyik legnagyobb felvevőpiac lehet, csökken az LNG-import iránti igény. Ez két dolognak köszönhető: a dél-ázsiai ország saját gázkitermelése folyamatosan növekszik, valamint nemrég megállapodtak Oroszországgal a vezetékes import növeléséről, ami csökkenti az LNG iránti igényt.

Ettől függetlenül az energiaügynökség számítása alapján

Jelenleg több mint 174 millió tonnányi éves cseppfolyósítási kapacitás van építés alatt,

ami a BloombergNEF szerint 2030-ra 42%-kal növeli a globális LNG-kínálatot a tavalyi évhez képest, elérve az évi 594 millió tonnát.

Azzal számolni kell, hogy nem mindegyik projekt készül el időben. A 2026-os kínálat egy része a texasi Golden Pass projektből származik majd, amelyet az Exxon Mobil és a QatarEnergy fejleszt, és már most is mintegy 12 hónapos késésben van munkaerő- és kivitelezési problémák miatt. Az amerikai LNG-bővítés nagy része azonban már folyamatban van, a termelés az első félévben közel 19%-kal nőtt az előző évhez képest.

A Morgan Stanley szerint a túlkínálat miatt

2026 végére az európai irányadó gázár 30 eur/MWh alá csökkenhet,

ami 2027-ben akár a 25 EUR/MWh alatti árazást is elérheti a BNP Paribas szerint.

