Nyilatkozott az ukrán főparancsnok: hatalmas az oroszok túlereje

Jelenleg az ellenség háromszor több élőerővel és erőforrással rendelkezik, a front főbb szektoraiban akár négyszer-hatszor többel is - magyarázta egy Facebook-bejegyzésben, amelyben az augusztusi helyzetet értékelte.
Az ellenség a kúszó előrenyomulás taktikáját alkalmazza, kis gyalogsági csoportokkal, amelyek megpróbálnak beszivárogni a falvakba, kihasználva a pozíciók közötti teret, és elkerülve a közvetlen harcot
- mutatott rá Szirszkij. Hangsúlyozta: "2025 augusztusa a nagy megpróbáltatások hónapja volt hadseregünk számára, de a végére számos pozitív eredményt értünk el".
"Stabilizálnunk kellett a helyzetet a legveszélyesebb területeken (...) az elvesztett területek visszahódításával, városaink védelmével az ellenséges rakéták és drónok ellen, valamint mélyen Oroszország belsejébe történő csapásokkal" - emelte ki. Példaként hozta Donyeck megyében Dobropillja település térségét, ahol az ellenség támadó csoportosítást hozott létre, az oroszok ugyan elfoglaltak 13,5 négyzetkilométert, de elvesztettek 25,5-et. "A pokrovszki irányban 5 négyzetkilométert szereztek, míg csapataink visszaszerezték az ellenőrzést 26 négyzetkilométer felett. Az ukrán erők nem engedték területek elvesztését a Zaporizzsja megyei Huljajpilszke és a Pridnyiprovszke irányában, sőt az észak-szlobozsani térségben visszafoglaltak 4 négyzetkilométert" - fejtette ki. Összegzése szerint az ukrán erők 58 négyzetkilométernyi területet és több települést is visszaszereztek.
Bár az ukrán csapatok az elmúlt hónapokban valóban vissza tudtak foglalni kisebb területeket, döntően olyan frontszakaszokon, ahol az oroszok friss előretörés után nem tudtak védelmet kiépíteni, Moszkva 2025 júliusáig 425 négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajnában a 2024 december végi állapotokhoz képest.
Szirszkij szavai szerint a fő erőfeszítések az ellenség feltartóztatására és a lehető legnagyobb veszteségek okozására összpontosultak. "Stabilizálni kellett a helyzetet a legveszélyesebb irányokban, Liman, Dobropillja, Pokrovszk és, Novopavlivszk térségében, miközben erőink aktív védelmi taktikát alkalmaztak, visszaszerezték az elvesztett területeket, megvédték a városokat az ellenséges rakéta- és dróntámadásoktól, és csapásokat mértek Oroszország mélyére. Az oroszok áttörést terveztek a Pokrovszk-Mirnohrad agglomeráció térségében, valamint támadást Zaporizzsja felé, azonban ezek a tervek meghiúsultak"- jelentette ki a főparancsnok.
Szirszkij szavai szerint az ukrán fegyveres erők csökkentették az orosz képességeket az üzemanyag-kenőanyagok előállításában a hadsereg számára, valamint légicsapásmérő eszközeik, rakétáik és drónjaik gyártásában, légvédelmi rendszereikben, és megzavarták közlekedési rendszerük működését. "Összességében drónjaink a múlt hónapban több mint 67 ezer ellenséges objektumot találtak el" - emelte ki, hozzátéve: "csupán augusztusban az ellenség emberi veszteségei 28 790 főt tettek ki. 2025 eleje óta pedig összesen 297 350 orosz megszállót semmisítettünk meg vagy sebesítettünk meg".
A főparancsnok arról is beszámolt, hogy az ukrán hadsereg befejezi az átállást a hadtestszerkezetre. "Befejezzük az átállást a hadtestrendszerre, a hadtestek megkapják hatáskörüket, átveszik a csapatokat és a felelősségi területeket" - magyarázta.
A főparancsnok február 3-án jelentette be a hadtestszerkezetre való áttérés megkezdését. Eddig a hadseregben dandárszerkezet működött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban
Nepálban már 19-en életüket vesztették a hétfői demonstrációban.
Befektetők figyelem! Itt van, mit tervez a 4iG a Rábával
Marad-e tőzsdén a gépgyártó.
Új korszakot harangozott be a német kancellár: ez vár most Európára
Friedrich Merz szerint az Egyesült Államokra már nem lehet számítani.
Videó a frontról: hatalmas „tűzijátékkal” semmisült meg az oroszok méregdrága fegyvere
Mozgás közben lepleződött le.
Eljött az idő: beszélnünk kell az amerikai részvénypiacról
Gyűlnek a fekete felhők.
Utcára vonultak a pedagógusok Bukarestben
A kormány lemondását követelték.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.