Nyilatkozott az ukrán főparancsnok: hatalmas az oroszok túlereje

Oroszországnak legalább háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának, ennek ellenére az ukrán hadsereg visszaszerezte az ellenőrzést 58 négyzetkilométer terület felett, több települést felszabadított, és meghiúsította Oroszország tervét, hogy áttörést érjen el a kelet-ukrajnai Donyeck megyében - közölte Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg főparancsnoka hétfőn.

Jelenleg az ellenség háromszor több élőerővel és erőforrással rendelkezik, a front főbb szektoraiban akár négyszer-hatszor többel is - magyarázta egy Facebook-bejegyzésben, amelyben az augusztusi helyzetet értékelte.

Az ellenség a kúszó előrenyomulás taktikáját alkalmazza, kis gyalogsági csoportokkal, amelyek megpróbálnak beszivárogni a falvakba, kihasználva a pozíciók közötti teret, és elkerülve a közvetlen harcot

- mutatott rá Szirszkij. Hangsúlyozta: "2025 augusztusa a nagy megpróbáltatások hónapja volt hadseregünk számára, de a végére számos pozitív eredményt értünk el".

"Stabilizálnunk kellett a helyzetet a legveszélyesebb területeken (...) az elvesztett területek visszahódításával, városaink védelmével az ellenséges rakéták és drónok ellen, valamint mélyen Oroszország belsejébe történő csapásokkal" - emelte ki. Példaként hozta Donyeck megyében Dobropillja település térségét, ahol az ellenség támadó csoportosítást hozott létre, az oroszok ugyan elfoglaltak 13,5 négyzetkilométert, de elvesztettek 25,5-et. "A pokrovszki irányban 5 négyzetkilométert szereztek, míg csapataink visszaszerezték az ellenőrzést 26 négyzetkilométer felett. Az ukrán erők nem engedték területek elvesztését a Zaporizzsja megyei Huljajpilszke és a Pridnyiprovszke irányában, sőt az észak-szlobozsani térségben visszafoglaltak 4 négyzetkilométert" - fejtette ki. Összegzése szerint az ukrán erők 58 négyzetkilométernyi területet és több települést is visszaszereztek.

Bár az ukrán csapatok az elmúlt hónapokban valóban vissza tudtak foglalni kisebb területeket, döntően olyan frontszakaszokon, ahol az oroszok friss előretörés után nem tudtak védelmet kiépíteni, Moszkva 2025 júliusáig 425 négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajnában a 2024 december végi állapotokhoz képest.

Szirszkij szavai szerint a fő erőfeszítések az ellenség feltartóztatására és a lehető legnagyobb veszteségek okozására összpontosultak. "Stabilizálni kellett a helyzetet a legveszélyesebb irányokban, Liman, Dobropillja, Pokrovszk és, Novopavlivszk térségében, miközben erőink aktív védelmi taktikát alkalmaztak, visszaszerezték az elvesztett területeket, megvédték a városokat az ellenséges rakéta- és dróntámadásoktól, és csapásokat mértek Oroszország mélyére. Az oroszok áttörést terveztek a Pokrovszk-Mirnohrad agglomeráció térségében, valamint támadást Zaporizzsja felé, azonban ezek a tervek meghiúsultak"- jelentette ki a főparancsnok.

Szirszkij szavai szerint az ukrán fegyveres erők csökkentették az orosz képességeket az üzemanyag-kenőanyagok előállításában a hadsereg számára, valamint légicsapásmérő eszközeik, rakétáik és drónjaik gyártásában, légvédelmi rendszereikben, és megzavarták közlekedési rendszerük működését. "Összességében drónjaink a múlt hónapban több mint 67 ezer ellenséges objektumot találtak el" - emelte ki, hozzátéve: "csupán augusztusban az ellenség emberi veszteségei 28 790 főt tettek ki. 2025 eleje óta pedig összesen 297 350 orosz megszállót semmisítettünk meg vagy sebesítettünk meg".

A főparancsnok arról is beszámolt, hogy az ukrán hadsereg befejezi az átállást a hadtestszerkezetre. "Befejezzük az átállást a hadtestrendszerre, a hadtestek megkapják hatáskörüket, átveszik a csapatokat és a felelősségi területeket" - magyarázta.

A főparancsnok február 3-án jelentette be a hadtestszerkezetre való áttérés megkezdését. Eddig a hadseregben dandárszerkezet működött.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images