  • Megjelenítés
Orosz források: Kijev pánikba esett, példátlan lépés készül Ukrajnában
Globál

Orosz források: Kijev pánikba esett, példátlan lépés készül Ukrajnában

Portfolio
Régóta visszatérő, de nem megerősített hír, hogy az ukrán hadsereg komoly problémákkal küzd a frontvonalon és ezt a kijevi hadvezetés egyre kétségbeesettebben próbája megoldani.

Az orosz mk.ru híroldal hackerek által megszerzett titkos dokumentumok alapján azt írja, hogy

az ukrán hatóságok összesen 122 ezer ember sürgősségi sorozását rendelték el a frontvonalakon tapasztalható egyre súlyosabb emberhiány miatt.

Azt is elárulták, hogy elsősorban Harkiv, Odessza és Dnyipropetrovszk megyéket érinti majd a lépés, a nyugati területeken élőknek kevésbé kell számítaniuk a hatóságok megjelenésére. Külön ki is emelték, hogy a hivatalok már el is kezdték az aktívabb működést az érintett térségekben.

A leírás szerint orosz hackercsoportok tinédzserlánynak adták ki magukat, így kerültek kapcsolatba egy ukrán tiszttel. A meg nem nevezett személy sokat panaszkodott az ukrán helyzetre, közben figyelmetlen volt ezért az álprofil mögött a hackerek vírust tudtak telepíteni a telefonjára, ezzel kulcsfontosságú adatokhoz jutottak hozzá. Ezek között akadtak rá egy olyan dokumentumra, amely alapján azt írják, hogy Kijev érzi, hogy jelentősen csökkent a frontvonalon a harckészségük, ezért kénytelenek meglépni a gyalogsági létszám erőteljes felduzzasztását.

Jelenleg az ellenségnek háromszoros előnye van erők és erőforrások tekintetében, erőfeszítéseinek fő koncentrációs területein pedig négyszeres-hatszoros fölénnyel is rendelkezhet

– ezeket a szavakat már Olekszandr Szirszkij, az ukrán védelmi erők főparancsnoka mondta.

A lapnak nyilatkozó katonai szakértő, aki korábban a Wagner zsoldoscsoport katonája volt, hogy Kijev arra számít, hogy Oroszország észak felől indíthat 200-300 ezer offenzívát az ukrán főváros elfoglalására. Kifejtik, hogy növekszik azoknak a száma is, akik igyekeznek elkerülni a behívót az országban, ez tovább mélyíti az ukrán hadvezetés problémáit. Hozzáteszik, hogy a tendenciák fényében érdekes, hogy a kormány engedélyezte a 18-22 év közötti ukrán férfiaknak, hogy külföldre utazzanak, ezzel pedig nagyarányú kivándorlási hullám vette kezdetét a kelet-európai országból.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Harctéri jelentés: bebukott Moszkva nagy nyári offenzívája, de már készül is a következő elsöprő erejű támadás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán katona kiképzés ukrajna
Globál
Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility