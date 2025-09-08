Régóta visszatérő, de nem megerősített hír, hogy az ukrán hadsereg komoly problémákkal küzd a frontvonalon és ezt a kijevi hadvezetés egyre kétségbeesettebben próbája megoldani.

Az orosz mk.ru híroldal hackerek által megszerzett titkos dokumentumok alapján azt írja, hogy

az ukrán hatóságok összesen 122 ezer ember sürgősségi sorozását rendelték el a frontvonalakon tapasztalható egyre súlyosabb emberhiány miatt.

Azt is elárulták, hogy elsősorban Harkiv, Odessza és Dnyipropetrovszk megyéket érinti majd a lépés, a nyugati területeken élőknek kevésbé kell számítaniuk a hatóságok megjelenésére. Külön ki is emelték, hogy a hivatalok már el is kezdték az aktívabb működést az érintett térségekben.

A leírás szerint orosz hackercsoportok tinédzserlánynak adták ki magukat, így kerültek kapcsolatba egy ukrán tiszttel. A meg nem nevezett személy sokat panaszkodott az ukrán helyzetre, közben figyelmetlen volt ezért az álprofil mögött a hackerek vírust tudtak telepíteni a telefonjára, ezzel kulcsfontosságú adatokhoz jutottak hozzá. Ezek között akadtak rá egy olyan dokumentumra, amely alapján azt írják, hogy Kijev érzi, hogy jelentősen csökkent a frontvonalon a harckészségük, ezért kénytelenek meglépni a gyalogsági létszám erőteljes felduzzasztását.

Jelenleg az ellenségnek háromszoros előnye van erők és erőforrások tekintetében, erőfeszítéseinek fő koncentrációs területein pedig négyszeres-hatszoros fölénnyel is rendelkezhet

– ezeket a szavakat már Olekszandr Szirszkij, az ukrán védelmi erők főparancsnoka mondta.

A lapnak nyilatkozó katonai szakértő, aki korábban a Wagner zsoldoscsoport katonája volt, hogy Kijev arra számít, hogy Oroszország észak felől indíthat 200-300 ezer offenzívát az ukrán főváros elfoglalására. Kifejtik, hogy növekszik azoknak a száma is, akik igyekeznek elkerülni a behívót az országban, ez tovább mélyíti az ukrán hadvezetés problémáit. Hozzáteszik, hogy a tendenciák fényében érdekes, hogy a kormány engedélyezte a 18-22 év közötti ukrán férfiaknak, hogy külföldre utazzanak, ezzel pedig nagyarányú kivándorlási hullám vette kezdetét a kelet-európai országból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images