Az európai országok, egyszerűen fogalmazva, meglehetősen fanatikus álláspontot képviselnek

– mondta Peszkov, utalva ezzel az Európai Bizottság vezetőjének, Ursula von der Leyennek a szavaira, aki szerint Ukrajnát „acél sündisznóvá” kellene erősíteni, hogy képes legyen megvédeni magát az orosz támadásokkal szemben.

A kijelentéssel kapcsolatban is velős véleményt fogalmazott meg a Kreml sajtótitkára, aki rendszeresen nyilatkozik a sajtónak Vlagyimir Putyin elnök személyes gondolatairól:

Mi ez? Hogy egy hidegháborús klisével éljek, ez féktelen európai militarizmus. És az európaiak ezen álláspontja nemhogy hozzájárulna, hanem éppen ellenkezőleg, bonyolítja a rendezési folyamatot

– mondta.

Bár nem fejtette ki, hogy mit ért a „féktelen militarizmus” alatt, elsősorban az európai katonák Ukrajnába való telepítésére lehet vonatkoztatni. Az elmúlt időszakban a NATO jelentős költségnövekedésről döntött, a tagországok 3,5+1,5 százalékos rendszerben 2035-ig GDP-arányosan összesen 5 százalékra emelik a katonai kiadásaikat, ez jelentős változás a korábbiakhoz képest, amikor több hatalom a 2 százalékos célt sem teljesítette.

Az ukrajnai konfliktus hatására a biztonsági szervezet mindegyik tagállama kivétel nélkül jelentős fejlesztésekbe kezdett.

Címlapkép forrása: Kremlin.ru via Wikimedia Commons