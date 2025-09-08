Radikális lépésre készül Európa egyik legerősebb országa: súlyos szankciót kaphat Izrael

A madridi kormány várhatóan kedden hagyja jóvá a teljes és azonnali fegyverembargót, amely

minden közvetlen és közvetett fegyver- vagy katonai technológiai üzletet megtiltana bármely izraeli állami vagy magánszervezettel.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök kormánya már a gázai háború kezdete után ígéretet tett az Izraelnek történő fegyvereladások leállítására. Tavaly ezt a kötelezettségvállalást kiterjesztették az Izraeltől való fegyvervásárlásokra is, és az elmúlt hónapokban több jelentős üzletet is felmondtak izraeli cégekkel.

A baloldali Sumar politikai szövetség alapítója, Yolanda Díaz állítólag kijelentette, hogy szövetsége a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárttal együtt dolgozik egy olyan intézkedéscsomagot, amely célja a "bűnöző Netanjahu-rezsimmel való kapcsolatok megszakítása", minden kereskedelmi kapcsolat leállítása, valamint Netanjahu miniszterelnök, Izrael Katz védelmi miniszter, Bezalel Smotrich pénzügyminiszter és Itamar Ben Gvir nemzetbiztonsági miniszter persona non grata-vá nyilvánítása Spanyolországban

népirtásra való uszítás, kényszerű éheztetés és etnikai tisztogatás miatt".

Spanyolország régóta bírálja Izrael palesztinokkal szembeni politikáját Gázában és Ciszjordániában. Sanchez a múlt hónapban a spanyol parlamentben "népirtó államnak" nevezte Izraelt. Külügyminisztere, Jose Manuel Albares pedig bejelentette, hogy Spanyolország kérni fogja az Európai Unió és Izrael közötti együttműködési megállapodás "azonnali felfüggesztését", és szorgalmazni fogja a partnereinél a fegyverembargó bevezetését Izrael ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images