Ráunt az európai hatalom Moszkva játékaira - Kémhajót fogtak a Baltikumban

Átkutattak egy teherszállító hajót a német rendőrök a Kieli-csatorna egyik zsilipjénél, mert azt gyanítják, hogy a hajó fedélzetéről kémkedés céljából indítottak drónt - közölték hétfőn északnémet tartományi hatóságok.

A schleswig-holsteini és az alsó-szászországi rendőrség, valamint a flensburgi ügyészség közösen hajtotta végre az akciót, amely a kémkedés gyanúja mellett katonai létesítményekről készült, a biztonságot fenyegető felvételekre és a kulcsfontosságú tengeri infrastruktúrát érintő fenyegetések megelőzésére is kiterjed.

A hatóságok szerint augusztus 26-án a teherszállító hajóról egy drónt indítottak, amely egy hadihajó fölött repült el, hogy információt gyűjtsön és fényképeket készítsen róla

- mondta Sabine Sütterlin-Waack, Schleswig-Holstein tartomány belügyminisztere.

A folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek az ügyben.

