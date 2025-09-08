  • Megjelenítés
Ráunt az európai hatalom Moszkva játékaira - Kémhajót fogtak a Baltikumban
Globál

Ráunt az európai hatalom Moszkva játékaira - Kémhajót fogtak a Baltikumban

MTI
Átkutattak egy teherszállító hajót a német rendőrök a Kieli-csatorna egyik zsilipjénél, mert azt gyanítják, hogy a hajó fedélzetéről kémkedés céljából indítottak drónt - közölték hétfőn északnémet tartományi hatóságok.

A schleswig-holsteini és az alsó-szászországi rendőrség, valamint a flensburgi ügyészség közösen hajtotta végre az akciót, amely a kémkedés gyanúja mellett katonai létesítményekről készült, a biztonságot fenyegető felvételekre és a kulcsfontosságú tengeri infrastruktúrát érintő fenyegetések megelőzésére is kiterjed.

A hatóságok szerint augusztus 26-án a teherszállító hajóról egy drónt indítottak, amely egy hadihajó fölött repült el, hogy információt gyűjtsön és fényképeket készítsen róla

- mondta Sabine Sütterlin-Waack, Schleswig-Holstein tartomány belügyminisztere.

A folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek az ügyben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrán katona kiképzés ukrajna
Globál
Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility