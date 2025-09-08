Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban

Az AFP francia hírügynökség újságírói szerint a rendfenntartók akkor avatkoztak be, amikor több ezer fős tömeg közeledett a parlamenthez, amelynek bejáratát a rendőrök szögesdrótakadállyal eltorlaszolták. Ekkor néhány tüntető megpróbálta áttörni a rendőrség által felállított biztonsági kordont.
Könnygázt és vízágyúkat vetettünk be, amikor a tüntetők behatoltak a lezárt zónába
– erősítette meg az AFP-nek a rendőrségi szóvivő.
Legalább három áldozat belehalt sérüléseibe a közeli Katmandu Civil Kórházban, amely több mint 150 sérültet fogadott be – állította Randzsana Nepal, az intézmény egyik szóvivője.
A kórházban soha nem tapasztaltam ilyen káoszt. A könnygáz elárasztotta a helyiségeket, és megnehezítette az orvosok munkáját
– nyilatkozta az AFP-nek.
A demonstrálók a közösségi média – egyebek mellett a Facebook – használatára múlt héten bevezetett korlátozások és a kormányzati korrupció ellen tiltakoznak.
A hatóságok azért blokkolták a hozzáférést több közösségimédia-platformhoz, mert a gyanújuk szerint több felhasználó hamis profillal csalásokat követett el, illetve álhíreket és gyűlöletkeltő tartalmakat terjesztett.
A hétfői megmozdulás után a rendőrség kijárási tilalmat vezetett be helyi idő szerint este 10-ig a parlament környékén.
„A korrupciót blokkoljátok, ne a közösségi médiát!” és „Fiatalok a korrupció ellen” feliratú transzparensekkel és nepáli zászlókat lengetve vonultak fel több ezren Katmandu utcáin. A tüntetők között többségében fiatalok és diákok voltak, köztük sokan az iskolai egyenruhájukat viselték. A tüntetők magukat a Z generáció képviselőinek nevezik.
A rendőrség válogatás nélkül lövöldözött
– mondta az egyik tüntető.
K. P. Sharma Oli miniszterelnök vészhelyzeti kormányülést hívott össze a helyzet kezelése érdekében.
Forrás: MTI, Reuters
Címlapkép: Rohamrendőrök csapnak össze a közösségi média betiltása ellen tiltakozó tüntetőkkel a nepáli parlament épülete előtt Katmanduban 2025. szeptember 8-án. MTI/EPA/Narendra Sresztha
Közeleg a vég: Trump kulcsembere szerint gyorsan „kontrollálhatatlanná” válhat a háború Ukrajnában
Van ennek egy látványos jele.
Mozdonycsere az AI gyorsvonat élén
A Concorde írása.
Lépett az olajszövetség - Reagál a piac
Emelkedik a Brent jegyzése.
Szeptember 18-án indul a Brain Bar: sztárelőadók vitáznak a következő 25 év legégetőbb kérdéseiről
Szeptember 18-19. között rendezik a Brain Bar jövőfesztivált.
Fontos bejelentést tett a Pfizer-vakcina gyártója
Örülhetnek a veszélyeztetettek.
Egyre drágább a magyar magánegészségügy
Ennek ellenére folyamatosan teret nyer magának.
Soha nem látott poloskát fedeztek fel Magyarországon
A Bakonyban azonosították.
Elfogyott a türelem: tömegesen utasítja ki az oroszokat egy EU-s tagállam
Több száz embernek kell elhagynia az országot.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.