Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban
MTI
Legalább 19 ember életét vesztette a Nepálban kitört zavargásokban. Az elsősorban fiatalokból álló tüntetők a parlament épületét akarták megrohamozni, amikor a rendőrség könnygázt és gumilövedékeket vetett be ellenük.

Az AFP francia hírügynökség újságírói szerint a rendfenntartók akkor avatkoztak be, amikor több ezer fős tömeg közeledett a parlamenthez, amelynek bejáratát a rendőrök szögesdrótakadállyal eltorlaszolták. Ekkor néhány tüntető megpróbálta áttörni a rendőrség által felállított biztonsági kordont.

Könnygázt és vízágyúkat vetettünk be, amikor a tüntetők behatoltak a lezárt zónába

– erősítette meg az AFP-nek a rendőrségi szóvivő.

Legalább három áldozat belehalt sérüléseibe a közeli Katmandu Civil Kórházban, amely több mint 150 sérültet fogadott be – állította Randzsana Nepal, az intézmény egyik szóvivője.

A kórházban soha nem tapasztaltam ilyen káoszt. A könnygáz elárasztotta a helyiségeket, és megnehezítette az orvosok munkáját

– nyilatkozta az AFP-nek.

A demonstrálók a közösségi média – egyebek mellett a Facebook – használatára múlt héten bevezetett korlátozások és a kormányzati korrupció ellen tiltakoznak.

A hatóságok azért blokkolták a hozzáférést több közösségimédia-platformhoz, mert a gyanújuk szerint több felhasználó hamis profillal csalásokat követett el, illetve álhíreket és gyűlöletkeltő tartalmakat terjesztett.

A hétfői megmozdulás után a rendőrség kijárási tilalmat vezetett be helyi idő szerint este 10-ig a parlament környékén.

„A korrupciót blokkoljátok, ne a közösségi médiát!” és „Fiatalok a korrupció ellen” feliratú transzparensekkel és nepáli zászlókat lengetve vonultak fel több ezren Katmandu utcáin. A tüntetők között többségében fiatalok és diákok voltak, köztük sokan az iskolai egyenruhájukat viselték. A tüntetők magukat a Z generáció képviselőinek nevezik.

A rendőrség válogatás nélkül lövöldözött

– mondta az egyik tüntető.

K. P. Sharma Oli miniszterelnök vészhelyzeti kormányülést hívott össze a helyzet kezelése érdekében.

Forrás: MTI, Reuters

Címlapkép: Rohamrendőrök csapnak össze a közösségi média betiltása ellen tiltakozó tüntetőkkel a nepáli parlament épülete előtt Katmanduban 2025. szeptember 8-án. MTI/EPA/Narendra Sresztha

