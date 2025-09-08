Történelmi fordulat: Amerika feladja a Kína elleni harcot, teljesen új irányba fordul

Az amerikai védelmi minisztérium tisztviselői olyan javaslatot készítettek, amely alapjaiban változtatná meg a Pentagon prioritásait. Az új Nemzeti Védelmi Stratégia tervezete, amely a múlt héten került Pete Hegseth védelmi miniszter asztalára,

a hazai és regionális küldetéseket helyezné előtérbe olyan ellenfelek helyett, mint Peking vagy Moszkva.

Ez jelentős elmozdulást jelentene mind a demokrata, mind a republikánus kormányzatok korábbi irányvonalától, beleértve Donald Trump első elnöki ciklusát is, amikor Kínát Amerika legnagyobb riválisának nevezte. A változás várhatóan felháborítja majd a Kína-ellenes politikusokat mindkét pártban, akik az ázsiai ország vezetését veszélyforrásnak tekintik az amerikai biztonságra nézve.

Ez jelentős változást hoz majd az USA és szövetségesei számára több kontinensen. A régi, megbízható amerikai ígéretek megkérdőjeleződnek

- nyilatkozta egy, a dokumentum tervezetéről tájékoztatott személy.

A stratégiai váltás jelei már most láthatók. A Pentagon több ezer Nemzeti Gárda katonát mozgósított Los Angeles és Washington rendfenntartásának támogatására, valamint hadihajókat és F-35-ös vadászgépeket küldött a Karib-térségbe a kábítószer-kereskedelem megfékezésére.

A Pentagon várhatóan jövő hónapban teszi közzé a globális erőelhelyezési felülvizsgálatot és a légvédelmi és rakétavédelmi felülvizsgálatot is. Mindhárom dokumentum hangsúlyozni fogja, hogy a szövetségeseknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságukért, miközben az USA az otthonához közelebbi erőfeszítésekre összpontosít.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons / Public Domain