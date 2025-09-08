  • Megjelenítés
Úgy néz ki, eredményt ért el Trump izmozása: ráparancsolt a hadseregre Maduro elnök
Úgy néz ki, eredményt ért el Trump izmozása: ráparancsolt a hadseregre Maduro elnök

Venezuela vezetése úgy döntött, jelentősen fokozzák a katonai eszközökkel való fellépést az ország területén tevékenykedő drogkartellekkel szemben, nem kis részben az Egyesült Államok nyomásgyakorlása miatt - tudósított a Reuters.

Nicolás Maduro venezuelai elnök utasítást adott a venezuelai haderőnek, hogy

fokozzák a fellépésüket azokban a régiókban, ahol a gyanú szerint drogkartellek működnek.

Utasítása szerint Zulia állam Guajira régiójában és a Paraguana-félszigeten is jelentősen növekszik majd a katonai jelenlét.

A fegyveres rendészeti tevékenységet a Nueva Esparta szigeten, valamint Sucre és Delta Amacuro államokban is bővítik. A tervek szerint 25 000 katonát vezényelnek a területre, szemben a Kolumbiával határos Zulia és Tachira államokban jelenleg állomásozó 10 000 fővel.

Senki nem fog idejönni, hogy elvégezze helyettünk a munkát. Senki nem fog erre a földre lépni, hogy megtegye azt, amit nekünk kell megtennünk"

- mondta Padrino egy közösségi médiában közzétett videóban.

A Venezuela és az Egyesült Államok közötti feszültség folyamatosan fokozódik: a drogkartellek elleni harc jegyében az amerikai elnök hadihajókat és vadászgépeket vezényelt a térségbe. A múlt héten egy katonai csapást is végeztek, mely során elsüllyesztettek egy drogcsempész hajót és megöltek 11 feltételezett kartelltagot.

