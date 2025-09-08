Úgy tűnik, elfogyott Trump türelme: egyszer és mindenkorra véget vetne az orosz-ukrán háborúnak

Donald Trump amerikai elnök a New York-i US Open után nyilatkozott az újságíróknak, amikor a kelet-európai térségben dúló háború is szóba került. Kifejtette, hogy hamarosan Európa néhány vezető politikusa az amerikai fővárosba látogat, hogy megvitassák a konfliktus lezárásának lehetőségeit.
Néhány európai vezető hétfőn vagy kedden egyénileg érkezik hazánkba
– mondta, de azt nem árulta el, pontosan kik utazhatnak hozzá.
Azt is hozzátette, hogy nem elégedett az Oroszország és az Ukrajna közötti háború jelenlegi állásával. Ezt közvetlenül azután jelentette ki, hogy a vasárnap hajnalban Kijevet ért hatalmas dróntámadásról kérdezték. Hozzátette, hogy a háború hamarosan véget érthet, ehhez pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélni fog:
Hamarosan, a következő napokban beszélni fogok Putyinnal. Figyeljen, meg fogjuk csinálni. Az Oroszország és Ukrajna közötti helyzetet meg fogjuk oldani. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk oldani
– mondta.
Az orosz-ukrán békefolyamatok 2025 augusztusában pörögtek fel erőteljesen, amikor az orosz elnök egy alaszkai katonai bázison találkozott Trumppal. Ezt követően Volodimir Zelenszkij ukrán vezető is elutazott az Egyesült Államokba egy nagyobb európai delegációval, hogy ott a lezárásról tárgyaljanak. Azóta a helyzet továbbra sem oldódott meg, az elmúlt időszakban Putyin Moszkvába, míg Zelenszkij Kijevbe invitálta a másik felet, de egyelőre nincs jele, hogy összejöhet ez személyes találkozó a két elnök között.
