Új korszakot harangozott be a német kancellár: ez vár most Európára

Friedrich Merz német kancellár szerint Európának újra kell értékelnie érdekeit, és aktívabban kell új partnerségeket keresnie világszerte, mivel az Egyesült Államokkal való kapcsolata változóban van – írja a Reuters.

Nekünk, európaiaknak hamis nosztalgia nélkül kell újragondolnunk érdekeinket

– jelentette ki Merz hétfőn a berlini külügyminisztériumban.

A kancellár a német nagykövetek négynapos találkozója alkalmából adott megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy bár az Egyesült Államok továbbra is fontos partner,

ez a kapcsolat már kevésbé magától értetődő, mivel Washington bizonyos érdekekhez és témákhoz köti együttműködését.

Merz szerint Európa amerikai megítélése a kontinens erejétől fog függeni.

Ez új helyzet, és azt is jelenti, hogy világszerte új partnerségeket kell kialakítanunk, valamint a meglévőket az eddigieknél is intenzívebben kell bővítenünk és erősítenünk

– fogalmazott.

