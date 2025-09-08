  • Megjelenítés
Új korszakot harangozott be a német kancellár: ez vár most Európára
Globál

Új korszakot harangozott be a német kancellár: ez vár most Európára

Portfolio
Friedrich Merz német kancellár szerint Európának újra kell értékelnie érdekeit, és aktívabban kell új partnerségeket keresnie világszerte, mivel az Egyesült Államokkal való kapcsolata változóban van – írja a Reuters.

Nekünk, európaiaknak hamis nosztalgia nélkül kell újragondolnunk érdekeinket

– jelentette ki Merz hétfőn a berlini külügyminisztériumban.

A kancellár a német nagykövetek négynapos találkozója alkalmából adott megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy bár az Egyesült Államok továbbra is fontos partner,

ez a kapcsolat már kevésbé magától értetődő, mivel Washington bizonyos érdekekhez és témákhoz köti együttműködését.

Merz szerint Európa amerikai megítélése a kontinens erejétől fog függeni.

Ez új helyzet, és azt is jelenti, hogy világszerte új partnerségeket kell kialakítanunk, valamint a meglévőket az eddigieknél is intenzívebben kell bővítenünk és erősítenünk

– fogalmazott.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ronald Wittek

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Katmandu nepál tüntetés
Globál
Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban
Pénzcentrum
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility