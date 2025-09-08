Újabb orosz üzletember halt meg rejtélyes körülmények között

A Moscow Times szeptember 8-i jelentése szerint Szinicin már
a 19. olyan orosz vezető, aki gyanús körülmények között vesztette életét Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta.
Az orosz állami RIA Novosztyi hírügynökség rendvédelmi forrásokra hivatkozva közölte, hogy Sinitsyn megcsonkított holttestét egy híd alatt találták meg.
A közelmúltban, augusztusban elhunyt Dmitrij Oszipov, az Uralkali (Oroszország egyik legnagyobb káliumtermelője) igazgatótanácsának elnöke, valamint Mihail Kenyin, a vezető ingatlanfejlesztő Samolet alapítója és többségi részvényese is. Haláluk okát nem hozták nyilvánosságra.
Az orosz-ukrán háború kezdete óta nemcsak az üzleti közösségben, hanem a bűnüldöző szervek és kormányzati tisztviselők körében is több tisztázatlan vagy szokatlan körülmények közötti halálesetet jelentettek.
Januárban Vlagyimir Fescsenko, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kémelhárító tisztjének holttestét találták meg az orosz Védelmi Minisztérium egyik moszkvai épületében, ami az orosz biztonsági és katonai intézményeken belüli növekvő feszültségekre utal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlanul kilőtt egy lakossági állampapír
Ettől a papírtól nem számítottunk ilyesmire.
Most már tényleg elege lett Trumpnak Putyinból? - Készül az új szankciós csomag
A sokadik határidő után úgy néz ki, mozgolódik valami.
Ismét teljeskörűen használható a víz a székesfehérvári Szent György Kórházban
Megszűntek a korlátozások.
Izgalmas napja volt a magyar tőzsdének
Több egyedi sztorit is láthattunk.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Úgy vágtattak itthon az árak, hogy a kormány csodafegyvere is csak szépségtapasznak tűnik
Mit ér az árrésstop ha távolabbról nézzük?
Bődületes jelenetek Trump két bizalmasa között: meg akarta verni a kollégáját a felbőszült pénzügyminiszter
Egy washingtoni elitparti kellős közepén.
Nyilatkozott az ukrán főparancsnok: hatalmas az oroszok túlereje
Kisebb ellentámadásokra így is futja még.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.