Újabb orosz üzletember halt meg rejtélyes körülmények között

A Moscow Times szeptember 8-i jelentése szerint Szinicin már

a 19. olyan orosz vezető, aki gyanús körülmények között vesztette életét Oroszország Ukrajna elleni háborújának kezdete óta.

Az orosz állami RIA Novosztyi hírügynökség rendvédelmi forrásokra hivatkozva közölte, hogy Sinitsyn megcsonkított holttestét egy híd alatt találták meg.

A közelmúltban, augusztusban elhunyt Dmitrij Oszipov, az Uralkali (Oroszország egyik legnagyobb káliumtermelője) igazgatótanácsának elnöke, valamint Mihail Kenyin, a vezető ingatlanfejlesztő Samolet alapítója és többségi részvényese is. Haláluk okát nem hozták nyilvánosságra.

Az orosz-ukrán háború kezdete óta nemcsak az üzleti közösségben, hanem a bűnüldöző szervek és kormányzati tisztviselők körében is több tisztázatlan vagy szokatlan körülmények közötti halálesetet jelentettek.

Januárban Vlagyimir Fescsenko, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kémelhárító tisztjének holttestét találták meg az orosz Védelmi Minisztérium egyik moszkvai épületében, ami az orosz biztonsági és katonai intézményeken belüli növekvő feszültségekre utal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images