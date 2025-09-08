Videó a frontról: hatalmas „tűzijátékkal” semmisült meg az oroszok méregdrága fegyvere

Az ukrán védelmi minisztérium tett közzé felvételeket a találatról.

Az orosz csapatok egy újabb Buk-M2-es légvédelmi rakétarendszer vesztettek a frontvonal közelében.

Kijev szerint Moszkva ezzel egy 25 millió dolláros fegyverrel lett szegényebb.

Az nem derült ki, hogy pontosan melyik frontszakaszon érte a csapás az eszközt. A mozgás közben felfedezett rakétarendszer látványos „tűzijátékkal” semmisült meg.

Minus russian Buk-M2 air defense system worth $25 million. : Black Forest Brigade pic.twitter.com/fC7pvU8LrW https://t.co/fC7pvU8LrW — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 8, 2025

A Buk-M2 az oroszok egyik legmodernebb légvédelmi rendszere. A közepes hatótávolságú, föld-levegő rakétarendszert cirkálórakéták, intelligens bombák és forgószárnyú repülőgépek, valamint pilóta nélküli légi járművek elleni védelemre tervezték.

