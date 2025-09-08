  • Megjelenítés
Videó a frontról: hatalmas „tűzijátékkal” semmisült meg az oroszok méregdrága fegyvere
Globál

Videó a frontról: hatalmas „tűzijátékkal” semmisült meg az oroszok méregdrága fegyvere

Portfolio
Az ukrán védelmi minisztérium tett közzé felvételeket a találatról.

Az orosz csapatok egy újabb Buk-M2-es légvédelmi rakétarendszer vesztettek a frontvonal közelében.

Kijev szerint Moszkva ezzel egy 25 millió dolláros fegyverrel lett szegényebb.

Az nem derült ki, hogy pontosan melyik frontszakaszon érte a csapás az eszközt. A mozgás közben felfedezett rakétarendszer látványos „tűzijátékkal” semmisült meg.

A Buk-M2 az oroszok egyik legmodernebb légvédelmi rendszere. A közepes hatótávolságú, föld-levegő rakétarendszert cirkálórakéták, intelligens bombák és forgószárnyú repülőgépek, valamint pilóta nélküli légi járművek elleni védelemre tervezték.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Katmandu nepál tüntetés
Globál
Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban
Pénzcentrum
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility