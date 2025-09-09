  • Megjelenítés
A kormány meghátrált, de a tüntetők nem - Folytatódnak a
Globál

A kormány meghátrált, de a tüntetők nem - Folytatódnak a "Z-generációs" zavargások

Portfolio
Nepálban a korrupcióellenes tüntetők kedden is folytatták a demonstrációkat K.P. Sharma Oli miniszterelnök ellen, annak ellenére, hogy a hatóságok határozatlan idejű kijárási tilalmat rendeltek el a fővárosban. - írta a Reuters.

A tüntetések azt követően sem csillapodtak, hogy a kormány feloldotta a közösségi médiára vonatkozó tilalmat, amely hétfőn erőszakos összecsapásokhoz vezetett. A rendőrség könnygázt és gumilövedékeket biztosan használt az oszlatás során, de sok forrás szerint

egy idő után éles lőszerrel is a tömegbe lőttek, aminek következtében 19 ember életét vesztette és több mint százan megsérültek.

Kedden a tiltás ellenére újabb tüntetők gyűltek össze a parlament előtt és Katmandu más pontjain. A kijárási tilalom értelmében az iskolák és üzletek zárva tartanak, és a gyülekezés határozatlan ideig tilos a fővárosban. Egy szemtanú szerint a feldühödött tüntetők gumiabroncsokat égettek a Katmandut körülvevő körgyűrű különböző pontjain.

A tiltakozásokat szervezők "Z generációs demonstrációknak" nevezik a megmozdulásokat, amelyeket a fiatalok kormánnyal szembeni elégedetlensége hajt. A tüntetők szerint a vezetés nem tesz eleget a korrupció visszaszorításáért és a gazdasági lehetőségek bővítéséért.

A 73 éves Oli tavaly júliusban kezdte meg negyedik miniszterelnöki ciklusát. Két kormánytagja hétfő este lemondott, erkölcsi okokra hivatkozva. India, ahol több százezer nepáli vendégmunkás dolgozik, közölte, hogy "szorosan figyelemmel kíséri" a nepáli fejleményeket.

A kormány a múlt héten tiltotta le a közösségi média platformokat, köztük a Facebookot, arra hivatkozva, hogy azok nem regisztráltak a kormánynál. "Visszavontuk a közösségi média leállítását. Most már működnek" - nyilatkozta Prithvi Subba Gurung kommunikációs és információtechnológiai miniszter.

Oli miniszterelnök közleményben fejezte ki sajnálatát az erőszakos események miatt, de a felelősséget "különböző önző csoportosulásokra" hárította. A kormány kártérítést fizet az elhunytak családjainak és ingyenes kezelést biztosít a sérülteknek. Emellett vizsgálóbizottságot állítanak fel, amely 15 napon belül feltárja az események okait és javaslatokat tesz a hasonló incidensek megelőzésére. Kérdéses ugyanakkor, hogy ezek a vizsgálatok mennyire lesznek átfogóak: nepáli kórházi források szerint a több száz sérült nagy százaléka fejet vagy törzset ért lőtt sebekkel került be.

Kapcsolódó cikkünk

Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban

Címlapkép forrása: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jonas Gahr Störe Store Støre Munkáspárt miniszterelnök norvég norvégia
Globál
Visszaverték a populista jobboldal csúcstámadását Európa egyik leggazdagabb országában, de így is győztesnek érzik magukat
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility