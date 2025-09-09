A kormány meghátrált, de a tüntetők nem - Folytatódnak a "Z-generációs" zavargások

A tüntetések azt követően sem csillapodtak, hogy a kormány feloldotta a közösségi médiára vonatkozó tilalmat, amely hétfőn erőszakos összecsapásokhoz vezetett. A rendőrség könnygázt és gumilövedékeket biztosan használt az oszlatás során, de sok forrás szerint

egy idő után éles lőszerrel is a tömegbe lőttek, aminek következtében 19 ember életét vesztette és több mint százan megsérültek.

Kedden a tiltás ellenére újabb tüntetők gyűltek össze a parlament előtt és Katmandu más pontjain. A kijárási tilalom értelmében az iskolák és üzletek zárva tartanak, és a gyülekezés határozatlan ideig tilos a fővárosban. Egy szemtanú szerint a feldühödött tüntetők gumiabroncsokat égettek a Katmandut körülvevő körgyűrű különböző pontjain.

A tiltakozásokat szervezők "Z generációs demonstrációknak" nevezik a megmozdulásokat, amelyeket a fiatalok kormánnyal szembeni elégedetlensége hajt. A tüntetők szerint a vezetés nem tesz eleget a korrupció visszaszorításáért és a gazdasági lehetőségek bővítéséért.

A 73 éves Oli tavaly júliusban kezdte meg negyedik miniszterelnöki ciklusát. Két kormánytagja hétfő este lemondott, erkölcsi okokra hivatkozva. India, ahol több százezer nepáli vendégmunkás dolgozik, közölte, hogy "szorosan figyelemmel kíséri" a nepáli fejleményeket.

A kormány a múlt héten tiltotta le a közösségi média platformokat, köztük a Facebookot, arra hivatkozva, hogy azok nem regisztráltak a kormánynál. "Visszavontuk a közösségi média leállítását. Most már működnek" - nyilatkozta Prithvi Subba Gurung kommunikációs és információtechnológiai miniszter.

Oli miniszterelnök közleményben fejezte ki sajnálatát az erőszakos események miatt, de a felelősséget "különböző önző csoportosulásokra" hárította. A kormány kártérítést fizet az elhunytak családjainak és ingyenes kezelést biztosít a sérülteknek. Emellett vizsgálóbizottságot állítanak fel, amely 15 napon belül feltárja az események okait és javaslatokat tesz a hasonló incidensek megelőzésére. Kérdéses ugyanakkor, hogy ezek a vizsgálatok mennyire lesznek átfogóak: nepáli kórházi források szerint a több száz sérült nagy százaléka fejet vagy törzset ért lőtt sebekkel került be.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 08. Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban

Címlapkép forrása: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images