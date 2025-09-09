  • Megjelenítés
Állítólag túlélték az izraeli csapást a Hamász vezetői
Állítólag túlélték az izraeli csapást a Hamász vezetői

Izrael megölt öt Hamász-tagot Dohában és egy katari tisztviselőt, de a palesztin szervezet szenior vezetőit nem tudták likvidálni – állítja ezt a terrorszervezet friss közleményében.

Azt írják: Izrael megölte Halil el-Hajja, a Hamász gázai vezetőjének fiát, viszont

magát a vezetőt nem tudták likvidálni.

Mellette meghalt még el-Hajja kabinetfőnöke és három másik, alacsonyabb rangú Hamász-tag is, mellettük életét vesztette egy katari tisztviselő is.

Ez ismét megmutatja a világnak a megszálló erők bűnös viselkedését és azon céljait, hogy aláássák minden megegyezés lehetőségét”

– közölte a Hamász.

Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
