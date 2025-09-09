Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Az Egyesült Államok úgy látja, a Katar területén végrehajtott izraeli csapás „sajnálatos” és „szembe helyezkedik Amerika érdekeivel,” viszont Washington nem ítélte el nyíltan a zsidó államot a szövetséges országban végrehajtott katonai akció miatt.

Az este Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője beszélt a Katar ellen végrehajtott csapásról.

Azt mondta: a Trump-adminisztráció tudott előre a támadásról, és hogy „sajnálja,” hogy a Hamász vezérei pont Dohában tartózkodtak.

Egyoldalúan bombázni Katarban, egy szuverén országban, amely az Egyesült Államok szövetségese és keményen, bátran kockázatokat vállal, hogy békét tudjon közvetíteni, nem segíti Izrael és Amerika céljait”

– mondta Leavitt.

Hozzátette ugyanakkor:

a Hamász megsemmisítése „nemes cél.”

Arra is kitért, hogy Trump beszélt a támadás után Katar és Izrael vezetésével is és hangsúlyozta, hogy békét akar, összességében úgy látja,

ez a sajnálatos incidens lehetőséget adhat a békére.”

Trump biztosította a katariakat is arról, hogy soha többé nem lesz ismét ilyen támadás.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain