  • Megjelenítés
Áttörés történt: sorsdöntő megállapodást kötött Irán
Globál

Áttörés történt: sorsdöntő megállapodást kötött Irán

MTI
Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az Iszlám Köztársaság nukleáris létesítményeiben történő ellenőrzések újraindításáról állapodott meg - közölte kedden Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója az X-en.

Ma Kairóban az iráni külügyminiszterrel, (Abbász) Aragcsival egyeztettük az ellenőrzések újraindításának gyakorlati feltételeit Iránban. Ez egy fontos lépés a helyes irányba"

- írta az X közösségi oldalon.

Grossi egyben köszönetet mondott az egyiptomi külügyminiszternek, Badr Abdelatinak is, akinek közvetítésével a tárgyalásokat megtarthatták.

A bécsi székhelyű ügynökség hetek óta tárgyal az iráni képviselőkkel az ellenőrzések újraindításáról.

A tárgyalások középpontjában elsősorban a több mint 400 kilogramm, az atomfegyverek szempontjából releváns küszöbértéket megközelítőre dúsított urán sorsa áll.

Tehran eddig nem tájékoztatta a NAÜ-t arról, hogy ez az készlet jelenleg hol és milyen állapotban van az iráni nukleáris létesítmények elleni júniusi izraeli, illetve amerikai támadások után.

Irán július 2-án jelentette be, hogy ideiglenesen felfüggeszti az együttműködést a NAÜ-vel. A vonatkozó törvény értelmében Irán nem enged be NAÜ-ellenőröket az országba, amíg nukleáris létesítményeinek biztonsága nem garantált.

Kapcsolódó cikkünk

Izrael minden eddiginél tovább ment: semleges ország területén bombázott, támadás történt a világ egyik leggazdagabb monarchiája ellen

Példátlan csapást mértek Irán utolsó szövetségesére – Most fog igazán eldurvulni a helyzet?

Irán nem érti, mi a baj azzal, hogy zsinagógákat robbantgat Ausztráliában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
robbanás tűz napalm lángok detonáció háború stock
Globál
Megrázó felvétel: teljesen leégett Ázsia egyik legnagyobb palotája, történelmi kincsek vesztek el
Pénzcentrum
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility