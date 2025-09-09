Az EU most vethetné be a fegyverét az USA ellen, különben nagy bajba kerül

Az Európai Unió az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi nyomásgyakorlás közepette készül Ursula von der Leyen évértékelő beszédére. A júliusi keretmegállapodás nem hozott stabilitást, Trump pedig újabb vámfenyegetésekkel és exportkorlátozásokkal fokozza a feszültséget. Az EU-nak most kell határozottan aktiválnia legerősebb eszközét, hogy érvényesítse érdekeit, és megőrizze szuverenitását és tárgyalási pozícióját.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a szokásos évértékelő beszédére készül, miközben minden irányból nyomás nehezedik rá. A július végén az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás – bár egyenlőtlen és aszimmetrikus volt – nem hozta el a várt stabilitást és kiszámíthatóságot. Ehelyett Donald Trump amerikai elnök azóta tovább élezte kereskedelmi támadásait Európa ellen.

Közösségimédia-bejegyzéseiben további vámokkal és exportkorlátozásokkal fenyegetett azokra az országokra nézve, amelyek digitális szabályozást és adókat vezettek be, és jelezte, hogy újabb vámokat vethet ki válaszul az Európai Bizottság 3,5 milliárd dolláros bírságára, amelyet a Google saját hirdetéstechnológiai szolgáltatásainak tisztességtelen előnyben részesítése miatt szabtak ki.

Trump fenyegetései alig néhány nappal azután érkeztek, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió keretmegállapodást kötött az úgynevezett szimbolikus kereskedelmi egyezményről, amelytől az európai döntéshozók azt remélték, hogy lezárja a vitás kérdéseket. De Trump esetében soha semmi sem végleges. Az amerikai technológiai cégek feletti külföldi ellenőrzést érő új támadása – amely az EU úttörő Digitális Szolgáltatásokról szóló törvényét (DSA), a Digitális Piacokról szóló törvényt (DMA), valamint a tagállami digitális adókat célozza – akár Európa szuverenitását és demokratikus alapjait is alááshatja.