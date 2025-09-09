  • Megjelenítés
Ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre – Vörös riasztás Jeruzsálemben
Globál

Ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre – Vörös riasztás Jeruzsálemben

Portfolio
Ballisztikus rakétát lőttek ki a jemeni húszi lázadók Izraelre, megszólaltak a riadószirénák Jeruzsálemben és Ciszjordániában – tudósít a Times of Israel.

A riasztás kezdete után pár perccel lelőtte a rakétát az izraeli légvédelem.

A jemeni húszik vélhetően a Hamász vezetői ellen indított izraeli légicsapást akarták megtorolni az akcióval.

Veszteségekről nem érkezett hír.

Kapcsolódó cikkünk

Reagált a magyar kormány a Katar területén végrehajtott izraeli csapásra

Megtörte a csendet Izrael a történelmi csapás után: „ez teljes mértékben indokolt volt"

Felhördült az arab világ a váratlan izraeli támadás után: „ez már tényleg túlment minden határon!”

Az EU most vethetné be a fegyverét az USA ellen, különben nagy bajba kerül

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
eu-zaszlo-magyar-zaszlo-europai-unio-europai-parlament-valasztas-europai-parlamenti-valasztas-2024-es-europai-parlamenti-valasztas
Globál
Reagált a magyar kormány a Katar területén végrehajtott izraeli csapásra
Pénzcentrum
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility