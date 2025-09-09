Bemutatták a fegyvert, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Az EOS hétfőn leplezte le Apollo névre keresztelt nagy energiájú lézerfegyverét, amelyet a szeptember 9-12. között Londonban megrendezésre kerülő Defence and Security Equipment International (DSEI) kiállításon mutatnak be a nagyközönségnek. A fegyvert az ausztrál technológiai vállalat egy meg nem nevezett európai NATO-tagállamnak fejlesztette le.

Az akár 150 kW-ra is skálázható Apollo elsősorban a pilóta nélküli légi járművek (UAS vagy UAV) ellen készült, vagyis felderítő, kamikaze és csapásmérő drónok semlegesítésére specializált fegyver.

A rendszer percenként 20-50 drón megsemmisítésére képes.

Az Apollo folyamatos energiaellátás mellett gyakorlatilag korlátlan számú bevetést hajthat végre.

Az Apollo sokkal olcsóbban képes lelőni a drónokat, mint szinte bármi más a piacon, jóval olcsóbban, mint egy 200 000 dolláros rakéta"

- állítja az EOS.

A rendszer 360 fokos lefedettséget biztosít, működési tartománya lehetővé teszi a drónok megsemmisítését 50 méter és 3 kilométer közötti távolságban, valamint az optikai érzékelők zavarását akár 15 kilométeres távolságból.

A modern háborúkban a drónok felelősek az ellenséges erőkre mért veszteségek zöméért - az ukrajnai háborúban például a veszteségek kb. 70%-át dróncsapások okozzák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images