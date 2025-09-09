Darabokra szedték a hírhedt orosz Iszkander rakétát – Egészen elképesztő, miket találtak benne

Vlagyiszlav Vlaszjuk ukrán szankciós biztos hétfőn tette közzé a vizsgálat eredményét.
A vasárnapi támadás volt a legnagyobb légi csapás az Ukrajna elleni invázió kezdete óta: Oroszország 810 Sahed típusú drónt és 13 cirkáló- és ballisztikus rakétát indított ukrán városok ellen.
Vlaszjuk elmondása szerint az Iszkander robbanófeje nem detonált a kormányépület eltalálása után, valószínűleg a repülés közbeni sérülés miatt, de a rakéta üzemanyaga tüzet okozott.
Egy hasonló, ukrán szakértők által megvizsgált rakéta
35 amerikai gyártású alkatrészt tartalmazott, valamint japán, brit és svájci elemeket is.
Öt komponens belarusz, 57 pedig orosz gyártmányú volt.
Az azonosított vállalatok között szerepelt a Texas Instruments, az Analog Devices és az Altera (USA), a College Electronics Ltd. (Egyesült Királyság), a Fujitsu (Japán) és a Traco Power (Svájc). A belarusz Integral és több orosz cég, köztük a Mikron és az Angstrem is a listán szerepelt.
A korábbi évek rakétáihoz képest kevesebb európai és amerikai, valamint több orosz és belarusz alkatrész található bennük
– mondta Vlaszjuk, hozzátéve, hogy Kijev megosztotta a megállapításokat nemzetközi partnereivel a szankciók nyomon követése érdekében.
Bár a nyugati országok betiltották számos kettős felhasználású alkatrész Oroszországba irányuló exportját, Moszkva alkalmazkodott a szankciókhoz, csempészhálózatokra és egyéb módszerekre támaszkodva a korlátozott áruk beszerzéséhez.
Vlaszjuk korábban megjegyezte, hogy az Ukrajnában bevetett orosz fegyverekben talált külföldi alkatrészek többsége Kínából származik.
A Miniszteri Kabinet, amely Kijev központi kormányzati negyedében található, egyike volt annak a hét helyszínnek, amelyet aznap éjjel találat ért a fővárosban. Katarina Mathernova, az EU ukrajnai nagykövete szerint az épület csak azért nem omlott össze, mert a robbanófej nem robbant fel.
Az Iszkander egy orosz rövid hatótávolságú ballisztikusrakéta-rendszer, hatótávolsága 500 kilométer, amelyet katonai és infrastrukturális célpontok elleni precíziós csapásokra terveztek. Repülés közben manőverezni képes a légvédelem elkerülése érdekében.
Címlapkép: Az ukrán kormány kigyulladt székháza füstöl egy orosz légitámadás után Kijevben 2025. szeptember 7-én. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
