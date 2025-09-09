  • Megjelenítés
FONTOS Európa átveheti az USA szerepét, de ehhez komoly reformokra van szükség
Drón támadhatta meg Greta Thunberg hajóját - Kigyulladt a Family
Drón támadhatta meg Greta Thunberg hajóját - Kigyulladt a Family

Greta Thunberg humanitárius segélyszállító flottáját drón támadta meg Tunézia partjainál, miközben Gáza felé tartott - állítják a szervezők, miközben a tunéziai hatóságok tagadják az incidenst - tudósított a Politico.

A Global Sumud Flotilla (GSF) szervezői szerint hétfő este drón csapódott a flotta fő hajójába, a Familybe, amikor az a tunéziai Sidi Bou Said kikötője előtt horgonyzott.

A közzétett felvételek szerint a hajó fedélzete és a fedélzet alatti tárolórésze is megsérült, de a fedélzeten tartózkodók közül senki sem sérült meg.

"A Family hajót hivatalosan megtámadták. A drón közvetlenül fölé repült, ledobta a bombát, ami felrobbant, és a hajó kigyulladt. A fedélzeten mindenki jól van... ismét civileket szállító hajót bombáztak. Tunéziai területen" - nyilatkozta Yasemin Acar, a fedélzeten tartózkodó hat aktivista egyike.

A tunéziai hatóságok azonban cáfolták a dróntámadásról szóló jelentéseket. Houcem Eddine Jebabli, a tunéziai nemzeti gárda szóvivője közölte, hogy a vizsgálat "folyamatban van", de "drónokat nem észleltek", és a jelentéseket "teljesen megalapozatlannak" nevezte. Hozzátette, hogy "az előzetes megállapítások szerint tűz ütött ki a Sidi Bou Said kikötőjétől 50 mérföldre horgonyzó hajó fedélzetén lévő mentőmellényekben", és felvetette, hogy a tüzet cigaretta okozhatta.

A GSF flotta múlt héten indult el Barcelonából, és a hétvégén érkezett Tunéziába. A konvoj mintegy 20 hajóból áll, fedélzetén 44 országból érkező Palesztin-párti aktivistákkal, akik humanitárius segélyt szállítanak Gázába Izrael Hamász elleni háborúja közepette.

Az izraeli hatóságok korábban médiatrükknek minősítették a Gázába irányuló segélyszállítási kísérleteket. Júniusban az izraeli erők feltartóztattak egy másik segélyhajót, amelyen Thunberg is tartózkodott.

Címlapkép forrása: Europa Press 2025 via Getty Images

