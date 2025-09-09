Drón támadhatta meg Greta Thunberg hajóját - Kigyulladt a Family

A Global Sumud Flotilla (GSF) szervezői szerint hétfő este drón csapódott a flotta fő hajójába, a Familybe, amikor az a tunéziai Sidi Bou Said kikötője előtt horgonyzott.

A közzétett felvételek szerint a hajó fedélzete és a fedélzet alatti tárolórésze is megsérült, de a fedélzeten tartózkodók közül senki sem sérült meg.

Mensonge en flammesGreta Thunberg et son équipe de bras cassés ont affirmé que leur bateau avait été « frappé par un drone » au large de la Tunisie. En réalité, les autorités tunisiennes confirment qu’il n’y avait aucune activité de drone dans la zone : tout ça à cause… pic.twitter.com/ZSWjrcwwcp https://t.co/ZSWjrcwwcp — Raph Israël (@raphlesioniste2) September 9, 2025

"A Family hajót hivatalosan megtámadták. A drón közvetlenül fölé repült, ledobta a bombát, ami felrobbant, és a hajó kigyulladt. A fedélzeten mindenki jól van... ismét civileket szállító hajót bombáztak. Tunéziai területen" - nyilatkozta Yasemin Acar, a fedélzeten tartózkodó hat aktivista egyike.

A tunéziai hatóságok azonban cáfolták a dróntámadásról szóló jelentéseket. Houcem Eddine Jebabli, a tunéziai nemzeti gárda szóvivője közölte, hogy a vizsgálat "folyamatban van", de "drónokat nem észleltek", és a jelentéseket "teljesen megalapozatlannak" nevezte. Hozzátette, hogy "az előzetes megállapítások szerint tűz ütött ki a Sidi Bou Said kikötőjétől 50 mérföldre horgonyzó hajó fedélzetén lévő mentőmellényekben", és felvetette, hogy a tüzet cigaretta okozhatta.

A GSF flotta múlt héten indult el Barcelonából, és a hétvégén érkezett Tunéziába. A konvoj mintegy 20 hajóból áll, fedélzetén 44 országból érkező Palesztin-párti aktivistákkal, akik humanitárius segélyt szállítanak Gázába Izrael Hamász elleni háborúja közepette.

Az izraeli hatóságok korábban médiatrükknek minősítették a Gázába irányuló segélyszállítási kísérleteket. Júniusban az izraeli erők feltartóztattak egy másik segélyhajót, amelyen Thunberg is tartózkodott.

Címlapkép forrása: Europa Press 2025 via Getty Images