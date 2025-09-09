Egymást követő robbanások Oroszországban: több olaj- és gázvezeték is leállt

üzemen kívül került A penzai fő olajvezeték, amelynek kapacitása napi 2 millió hordó, valamint ezen túl egy regionális gázvezeték is leállt.

Penza egyik városrészében ma helyi idő szerint hajnali 4 óra körül legalább négy robbanást hallottak.

Az ukrán hírszerzési forrás szerint a megrongálódott gázvezeték

az Ukrajna elleni háborúban részt vevő katonai létesítmények ellátására szolgált.

Helyi orosz médiajelentések alapján a Transznyeft Druzsba, a csővezeték állami üzemeltetője tegnap "tervezett gyakorlatokat" hajtott végre az olaj- és gázlétesítményeknél. Az orosz hatóságok továbbá nyugalomra intették a lakosságot.

Az ukrán hírszerzési forrás szerint viszont a "gyakorlat" valójában a robbanások leplezésére szolgálhatott.

Oleg Melnicsenko, Penza kormányzója légiriadóról tett jelentést mára virradóra, de nem említette bármilyen vezeték felrobbanását. Penza városa mintegy 530 kilométerre található az orosz-ukrán határtól és nagyjából ugyanekkora távolságra Moszkvától.

Az ukrán forrás később arról is beszámolt, hogy a Szaratovi régióban egy harmadik kulcsfontosságú olajvezetéket is felrobbantottak az elmúlt 24 óra leforgása alatt.

A Kujbisev-Liszicsanszk fő olajvezeték, amely évi 82 millió tonnás kapacitással rendelkezett és az orosz hadsereget látta el üzemanyaggal, állítólag leállt.

Orosz részről annyit tudni, hogy a Kazahsztánnal határos Szaratovi terület fővárosának repterén ma virradóra átmenetileg korlátozták a repülőgépek érkezését és indulását dróntámadások miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images