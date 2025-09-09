Előkerült Trump sokáig titkolt állítólagos levele: ellenfelei súlyos botrányt, a Fehér Ház rágalmazást kiált

A dokumentumot a demokrata képviselők röviddel azután tették közzé, hogy

a 2019-ben elhunyt milliomos hagyatékából befutottak a bizottság által beidézett iratok,

köztük az Epstein 20 év börtönre ítélt kerítőnője, Ghislaine Maxwell által összeállított "születésnapi könyv" Trump vélt üzenetével.

A Wall Street Journal júliusban számolt be arról, hogy Trump egy kétesen értelmezhető üzenettel köszöntötte fel Epsteint az 50. születésnapján. Az amerikai elnök tagadta, hogy ő írta volna a "hamis" levelet, vagy egyáltalán valaha rajzolt volna, majd beperelte a lapot.

A felügyeleti bizottság rangidős demokrata tagja, Robert Garcia képviselő azzal vádolta Trumpot, hogy megkísérelte eltussolni saját szerepét.

Trump azt állította, hogy ez az üzenet nem létezik. Nos, ismét hazudik az amerikai népnek és irányítja a Fehér Ház eltussolási akcióját

- mondta Garcia.

A közzétett képen egy meztelen női alak körvonala látható, középen egy Trump és Epstein közötti párbeszéd formájában megfogalmazott üzenettel, amely arra utal, hogy

a két férfinak "bizonyos közös dolgaik vannak".

A barátság csodálatos dolog. Boldog születésnapot – és legyen minden nap egy újabb csodálatos titok

- zárul az állítólag Trump által szignózott üzenet.

Ám a Fehér Ház megkérdőjelezte a levél hitelességét, azt sugallva, hogy az aláírás nem az elnöké.

Taylor Budowich, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese az X-en közzétett bejegyzésében más Trump-aláírások képeivel együtt azt írta:

Ideje, hogy a [Wall Street Journalt kiadó] News Corp kinyissa a csekkfüzetét, ez nem az ő aláírása. RÁGALMAZÁS!

Time for @newscorp to open that checkbook, it’s not his signature. DEFAMATION! https://t.co/O6iKk4SYF5 pic.twitter.com/T0wlp36P9h https://twitter.com/newscorp?ref_src=twsrc%5Etfw — Taylor Budowich (@TayFromCA) September 8, 2025

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő a jogi lépések fokozását helyezte kilátásba, és megismételte, hogy

ahogy azt kezdettől fogva mondtam, teljesen egyértelmű, hogy nem Trump elnök rajzolta ezt a képet, és nem is ő írta alá.

A demokraták ugyanakkor J. D. Vance korábbi posztját is elővették, melyben az alelnök azt állította, hogy a Wall Street Journal sztorija "baromság", és megkérdőjelezte, hogy "hol van ez a levél?".

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó annyit írt az X-en, "nos, ez nem öregedett túl szépen".

Megtaláltuk neked ezt a leveletet, J. D. Vance

- élcelődött a Demokrata Párt hivatalos fiókja.

Found the letter for you, @JDVance https://t.co/q77ZAo3uKh pic.twitter.com/5QFBbPPeF6 https://twitter.com/JDVance?ref_src=twsrc%5Etfw — Democrats (@TheDemocrats) September 8, 2025

Vance ezután azt közölte, "a demokratákat nem érdekli Epstein. Még az áldozatai sem érdeklik őket. Ezért hallgattak róla évekig. Egyetlen dolog érdekli őket: hogy tákoljanak egy újabb álbotrányt, mint a Russiagate, ami által befeketíthetik hazugságokkal Trump elnököt."

The Democrats don't care about Epstein. They don’t even care about his victims. That's why they were silent about it for years. The only thing they care about is concocting another fake scandal like Russiagate to smear President Trump with lies.No one is falling for this BS. https://t.co/u3pHgBtQDf https://t.co/u3pHgBtQDf — JD Vance (@JDVance) September 8, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images