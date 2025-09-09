  • Megjelenítés
FONTOS Európa átveheti az USA szerepét, de ehhez komoly reformokra van szükség
Ez gyors volt: a véres tüntetések után azonnali hatállyal lemondott az ázsiai ország vezetője
Globál

Ez gyors volt: a véres tüntetések után azonnali hatállyal lemondott az ázsiai ország vezetője

MTI
Azonnali hatállyal lemondott kedden hivataláról K.P. Sarma Oli nepáli miniszterelnök, miután hétfőn 19 tüntető vesztette életét a közösségi médiás platformok betiltása és a korrupció ellen országszerte kirobbant demonstrációkon a rendőrökkel történt összecsapásokban.

A miniszterelnök lemondott

– közölte Prakas Szilval, a kormányfő szóvivője.

Lemondását megelőzőleg, helyi idő szerint kedden délután Oli összehívta az összes politikai pártot, hogy „békés párbeszéddel” találjanak megoldást a problémákra, és hangsúlyozta, hogy az erőszak nem szolgálja a nemzet érdekeit.

Bár a kormány a közösségi médiás platformok betiltását közben már felfüggesztette, a demonstrációk, amelyeket szervezőik „Z generációs tüntetésekként” emlegetnek, a határozatlan időre elrendelt kijárási tilalom ellenére is folytatódtak a katmandui parlament előtt és a főváros más pontjain. A tüntetők és a rohamrendőrök között újabb összecsapásokra is sor került.

Szemtanúk szerint a tüntetők politikusok házát gyújtották fel Katmanduban, a helyi média pedig közölte, hogy néhány minisztert katonai helikopterek mentettek ki.

Rames Lehak belügyminiszter már a hétfő este összehívott rendkívüli kormányülésen benyújtotta lemondását.

Kapcsolódó cikkünk

A kormány meghátrált, de a tüntetők nem - Folytatódnak a "Z-generációs" zavargások

Rohamra indultak a tüntetők a parlament ellen, nagyon durván elfajult a helyzet az ázsiai országban

Címlapkép forrása: Rohamrendőrök csapnak össze a közösségi média betiltása ellen tiltakozó tüntetőkkel a nepáli parlament épülete előtt Katmanduban 2025. szeptember 8-án. MTI/EPA/Narendra Sresztha

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2211885494-idegenforgalom-járat-légitársaság-repülőtér-turizmus-utasforgalom-utasszám-utazás
Globál
Politikai indíttatású támadás okozott tömeges áramszünetet Berlinben
Pénzcentrum
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility