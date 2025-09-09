Ez már forradalom: hiába mondott le a miniszterelnök, lángol a parlament

Hétfőn durvultak el a hivatalosan a közösségi média állami korlátozása miatt bedurranó, de a gyakorlatban az állami korrupció ellenes tüntetések Nepálban. A zavargások során a rendőrség sok forrás szerint éles lőszerrel is a tömegbe lőtt, 19 emberrel végezve.
A sajtóban "Z-generációs tünetésekként" emlegetett, döntően fiatalok részvételével zajló megmozdulások több eredményt is elértek hétfőre: a kormány visszavonta a közösségi média korlátozására vonatkozó rendeleteket, K.P. Sarma Oli kormányfő pedig azonnali hatállyal lemondott a pozíciójáról (Rames Lehak belügyminiszter már a hétfő este lemondott). Nagyon úgy tűnik azonban, hogy a tüntetőknek ez már nem elég:
The number of people injured as a result of riots in Nepal has exceeded 500.Protesters set fire to Prime Minister's residence. After the ban on social networks, mass protests began in the country. As a result, 19 people died. The Prime Minister and the opposition resigned. pic.twitter.com/XzRNugijJe https://t.co/XzRNugijJe— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) September 9, 2025
A közösségi médiában terjedő fotókon és felvételeken látszódik, hogy a miniszterelnöki rezidenciát, illetve a törvényhozás épületét is felgyújtották a tüntetők.
BREAKING: Nepal's Federal Parliament burns. China has lost another ally. https://t.co/TUKPzk0Cr0 pic.twitter.com/uPG14dwgsj https://t.co/TUKPzk0Cr0— Terror Alarm (@Terror_Alarm) September 9, 2025
Címlapkép forrása: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images
