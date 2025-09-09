  • Megjelenítés
Felhördült az arab világ a váratlan izraeli támadás után: „ez már tényleg túlment minden határon!"
Felhördült az arab világ a váratlan izraeli támadás után: „ez már tényleg túlment minden határon!”

A Közel-Kelet országai sorra ítélik el Izraelt a dohai Hamász-központ ellen végrehajtott légicsapás miatt és a nemzetközi közösség intervencióját kérik.

Izrael ma váratlanul lebombázott egy épületet a katari Dohában: a létesítményben a palesztin Hamász terrorszervezet vezetői tartózkodtak.

A térség arab országai sorra ítélik el az izraeli támadást és állnak ki Katar szuverenitása mellett. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Kuvait és Irak is elítélte Izraelt és támogatásáról biztosította Katart.

Mindemellett a 22 tagállamot számláló Arab Liga is közleményt adott ki.

Ez a viselkedés most már túlment minden nemzetközileg elfogadott normán és a nemzetközi jog alapjain, a felelősség most a nemzetközi közösségen nyugszik, akiknek lépnie kell egy olyan állammal szemben, amely gúnyt űz a jogból és nem foglalkozik szégyenteljes tetteinek következményeivel”

– olvasható a közleményben.

Az Izraellel ellenséges síita perzsa többségű Irán is megszólalt: ők terrortámadásnak minősítették a Doha elleni légicsapást, hangsúlyozva azt, hogy szerintük Izrael diplomáciai célpontot támadott.

Még mindig nem tudni, pontosan hány Hamasz-vezető halt meg, egyes források kettő, mások öt palesztin vezető megöléséről tudósítanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

