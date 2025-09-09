Fordulat az ázsiai országban: mégis börtönbe küldik a korrupcióért elítélt kormányfőt

A délkelet-ázsiai ország legbefolyásosabb, korrupcióért nyolc év börtönbüntetésre ítélt politikusa 2023-ban tért vissza az emigrációból, és csak hat hónapot töltött fogságban, azt is egy kórházban. Ezután királyi kegyelem révén büntetését egy év börtönbüntetésre csökkentették, majd 2024 februárjában életkora miatt idő előtt szabadlábra helyezték.
A legfelsőbb bíróság kedden úgy döntött, hogy a volt miniszterelnök kórházba küldése nem volt törvényes, a vádlott tudja, hogy betegsége nem volt sürgető probléma, és a kórházban tartózkodás nem számíthat börtönbüntetésnek.
A bíróság ezért elrendelte a thaiföldi politikai élet egyik meghatározó alakjának azonnali bebörtönzését Bangkokban. A politikus kedden már meg is kezdte büntetése letöltését.
Apám továbbra is szellemi vezető marad, akár korábbi politikai tisztségének, akár az országért tett hozzájárulásainak, akár a thaiföldi emberek életének javítására irányuló őszinte szándékának köszönhetően
– mondta a legfelsőbb bíróság előtt lánya, Paetongtarn Sinavatra, aki augusztus végén mondott le a miniszterelnöki tisztségről.
A Sinavatra család 2023-ban tért vissza a hatalomba. De a múlt pénteken alakult új kormányban nem kapott helyet a családhoz kapcsolódó Pheu Thai párt, miután Paetongtarn Sinavatra, Thakszin Sinavatra lánya távozni kényszerült posztjáról.
A 76 éves Thakszin Sinavatra 2001 és 2006 között volt miniszterelnök.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Titkos helyen tartott hadgyakorlatot Oroszország és Kína, megjelent egy harmadik szereplő is
Ez volt a három ország első közös gyakorlata.
Drágulás jön 2026-ban: ennyivel emelkednek az autópálya-matrica árak
Megvan a pontos összeg is.
Magyarország segítségével buktatták le a kiterjedt kémhálózatot: a belarusz KGB állhatott mögötte
Ügynököket akartak toborozni.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Holnap éjfélig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Bemondta a Bank of America, hogy állnak ebben a negyedévben
Emelkednek a bevételek, novemberben befektetői napot tartanak.
Lecsaptak "Magyar madarai": gúnyosan üzent a parancsnok a Moszkva ellátását célzó akció után
Szivattyúállomást támadtak.
A kormány meghátrált, de a tüntetők nem - Folytatódnak a "Z-generációs" zavargások
Sok forrás szerint belelőttek a jórészt középiskolásokból álló tömegbe.
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.