Fordulat az ázsiai országban: mégis börtönbe küldik a korrupcióért elítélt kormányfőt
Fordulat az ázsiai országban: mégis börtönbe küldik a korrupcióért elítélt kormányfőt

MTI
A thaiföldi legfelsőbb bíróság kedden úgy döntött, hogy haladéktalanul meg kell kezdenie egyéves börtönbüntetésének letöltését Thakszin Sinavatra volt miniszterelnöknek, aki be is vonult a börtönbe.

A délkelet-ázsiai ország legbefolyásosabb, korrupcióért nyolc év börtönbüntetésre ítélt politikusa 2023-ban tért vissza az emigrációból, és csak hat hónapot töltött fogságban, azt is egy kórházban. Ezután királyi kegyelem révén büntetését egy év börtönbüntetésre csökkentették, majd 2024 februárjában életkora miatt idő előtt szabadlábra helyezték.

A legfelsőbb bíróság kedden úgy döntött, hogy a volt miniszterelnök kórházba küldése nem volt törvényes, a vádlott tudja, hogy betegsége nem volt sürgető probléma, és a kórházban tartózkodás nem számíthat börtönbüntetésnek.

A bíróság ezért elrendelte a thaiföldi politikai élet egyik meghatározó alakjának azonnali bebörtönzését Bangkokban. A politikus kedden már meg is kezdte büntetése letöltését.

Apám továbbra is szellemi vezető marad, akár korábbi politikai tisztségének, akár az országért tett hozzájárulásainak, akár a thaiföldi emberek életének javítására irányuló őszinte szándékának köszönhetően

– mondta a legfelsőbb bíróság előtt lánya, Paetongtarn Sinavatra, aki augusztus végén mondott le a miniszterelnöki tisztségről.

A Sinavatra család 2023-ban tért vissza a hatalomba. De a múlt pénteken alakult új kormányban nem kapott helyet a családhoz kapcsolódó Pheu Thai párt, miután Paetongtarn Sinavatra, Thakszin Sinavatra lánya távozni kényszerült posztjáról.

A 76 éves Thakszin Sinavatra 2001 és 2006 között volt miniszterelnök.

A címlapkép illusztráció.

