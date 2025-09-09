  • Megjelenítés
Fordulat: mégsem a külügyminisztert küldi Ukrajna Budapestre
Globál

Fordulat: mégsem a külügyminisztert küldi Ukrajna Budapestre

Portfolio
A Külgazdasági és Külügyminisztérium Telexnek adott válaszából kiderül, hogy Szijjártó Péter miniszter hétfői bejelentésével szemben Ukrajna részéről nem Andrij Szibiha külügyminiszter, hanem Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes látogat Magyarországra a héten.

A jelenlegi információk alapján az ukrán kormány végül Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest delegálta a budapesti tárgyalásra, amelyre várhatóan csütörtökön kerül majd sor

– válaszolta a külügyi tárca a portálnak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy Andrij Szibiha külügyminiszter a héten Magyarországra látogat.

Tarasz Kacska egyébként nemrég, augusztus 27-én már járt Budapesten: akkor Bóka János európai ügyekért felelős miniszterrel tárgyalt.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl

