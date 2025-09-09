  • Megjelenítés
FONTOS Besülni látszik a kormány csodafegyvere, de ősszel újratöltöttek
Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden
Globál

Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

Portfolio
A Kyiv Independent az elemzésében arról ír, hogy Oroszország idén nyáron összesen 1548 négyzetkilométernyi új területet foglalt el, ami több mint duplája a 2024 azonos időszakában megszerzett 659 négyzetkilométernek. Moszkva elsősorban kis gyalogsági egységek rohamjaival érte el mindezt, most pedig kulcsfontosságú ősz elé néznek a háborúzó felek, mielőtt a tél beköszöntével feltehetőleg lelassul az orosz előrenyomulás. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, az Egyesült Államok az Oroszország elleni szankciók második fázisába léphet. Hétfőn az EU szakciós megbízottja, David O'Sullivan Washingtonba érkezett szakértői csapatával, hogy a közös fellépésről egyeztessen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.
Megosztás

Szijjártó Péter: muszáj fenntartani az orosz energiakapcsolatot

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter terjedelmes interjút adott az Inforádiónak, melyben hangsúlyozta, Magyarország legfontosabb feladata továbbra is az orosz-ukrán háborúból való kimaradás.

Tovább a cikkhez
Szijjártó Péter: muszáj fenntartani az orosz energiakapcsolatot
Megosztás

Keményen üzent a Kreml a Nyugat újabb szankcióiról: egyértelmű az álláspontjuk

A Kreml szerint a nyugati szankciók nem fogják megváltoztatni Oroszország álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban, hiába fontolgat az EU és az USA újabb intézkedéseket - írja a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Keményen üzent a Kreml a Nyugat újabb szankcióiról: egyértelmű az álláspontjuk
Megosztás

Orosz jelentés

Az orosz légvédelem 31 ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán – jelentette kedden a RIA hírügynökség a moszkvai védelmi minisztérium adataira hivatkozva.

(Reuters)

Megosztás

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Tegnapi hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
szijjártó péter beruházás
Globál
Szijjártó Péter: muszáj fenntartani az orosz energiakapcsolatot
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility