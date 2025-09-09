  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: civilek elleni támadásokra készülhet Moszkva egy európai országban
Globál

Hírszerzési jelentés: civilek elleni támadásokra készülhet Moszkva egy európai országban

Portfolio
Michal Koudelka, a cseh hírszerzés vezetője hétfőn azt mondta, Oroszország Csehországban is ártatlan civileket ölhet, ahogy teszi azt Ukrajnában – írja a Politico.

Koudelka egy konferencián elmondta, Oroszország „brutális gyilkosságokat” hajt végre, és „szándékosan támad civileket – nőket, gyerekeket és ártatlan, védtelen ukrán állampolgárokat”.

Teljesen bizonyosak lehetünk benne, hogy Oroszország ezt tenné velünk is. Egy szemernyi kétségünk ne legyen efelől

– jelentette ki a kémfőnök.

A cseh Biztonsági Információs Szolgálat (BIS) rendszeresen figyelmeztet az orosz befolyásolási műveletekre. Egy 2024-es jelentésében azt állította, hogy Moszkva EU-n kívüli migránsokat bérel fel, hogy bűncselekményeket kövessenek el, félelmet gerjesszenek és aláássák a kormányzatba vetett bizalmat.

Csehországban október elején parlamenti választásokat tartanak, és az orosz cikkeket lefordítva átvevő dezinformációs portálok tevékenysége már most történelmi magasságokat ért el.

Koudelka kijelentette,

Oroszország arra törekszik, hogy megosztottságot szítson, és aláássa az intézményekbe, az államba, a jogállamiságba és Csehországnak a nemzetközi közösségben elfoglalt helyébe vetett bizalmat.

Koudelka azt is elmondta, hogy Oroszország nem akarja befejezni az Ukrajna elleni háborúját, különben már megtette volna. Hozzátette, hogy az ukránok Csehország szabadságáért harcolnak.

Időt adnak nekünk, hogy felkészüljünk az esetleges orosz agresszióra. Oroszország egyetlen nyelve az erő, Csehországnak pedig elszántságot kell mutatnia a szabadság megvédésére

– mondta a kémfőnök.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború tüzérség ukrán hadsereg ukrajna
Globál
Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden
Pénzcentrum
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit ez ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility