Hírszerzési jelentés: civilek elleni támadásokra készülhet Moszkva egy európai országban

Koudelka egy konferencián elmondta, Oroszország „brutális gyilkosságokat” hajt végre, és „szándékosan támad civileket – nőket, gyerekeket és ártatlan, védtelen ukrán állampolgárokat”.
Teljesen bizonyosak lehetünk benne, hogy Oroszország ezt tenné velünk is. Egy szemernyi kétségünk ne legyen efelől
– jelentette ki a kémfőnök.
A cseh Biztonsági Információs Szolgálat (BIS) rendszeresen figyelmeztet az orosz befolyásolási műveletekre. Egy 2024-es jelentésében azt állította, hogy Moszkva EU-n kívüli migránsokat bérel fel, hogy bűncselekményeket kövessenek el, félelmet gerjesszenek és aláássák a kormányzatba vetett bizalmat.
Csehországban október elején parlamenti választásokat tartanak, és az orosz cikkeket lefordítva átvevő dezinformációs portálok tevékenysége már most történelmi magasságokat ért el.
Koudelka kijelentette,
Oroszország arra törekszik, hogy megosztottságot szítson, és aláássa az intézményekbe, az államba, a jogállamiságba és Csehországnak a nemzetközi közösségben elfoglalt helyébe vetett bizalmat.
Koudelka azt is elmondta, hogy Oroszország nem akarja befejezni az Ukrajna elleni háborúját, különben már megtette volna. Hozzátette, hogy az ukránok Csehország szabadságáért harcolnak.
Időt adnak nekünk, hogy felkészüljünk az esetleges orosz agresszióra. Oroszország egyetlen nyelve az erő, Csehországnak pedig elszántságot kell mutatnia a szabadság megvédésére
– mondta a kémfőnök.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A BYD szerint vérengzés jön a kínai autógyártóknál
A 129 márka közül alig párnak maradhatnak pénzügyileg életképesek.
Feltörtek a hackerek egy vagyonkezelési startupot
Személyes adatokat szereztek meg az illetéktelenek.
Új atomerőmű a szomszédunkban: Franciaország és Amerika lehet a befutó
Szoros a verseny.
Titkos helyen tartott hadgyakorlatot Oroszország és Kína, megjelent egy harmadik szereplő is
Ez volt a három ország első közös gyakorlata.
Drágulás jön 2026-ban: ennyivel emelkednek az autópálya-matrica árak
Megvan a pontos összeg is.
Magyarország segítségével buktatták le a kiterjedt kémhálózatot: a belarusz KGB állhatott mögötte
Ügynököket akartak toborozni.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Holnap éjfélig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.