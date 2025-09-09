Hírszerzési jelentés: civilek elleni támadásokra készülhet Moszkva egy európai országban

Koudelka egy konferencián elmondta, Oroszország „brutális gyilkosságokat” hajt végre, és „szándékosan támad civileket – nőket, gyerekeket és ártatlan, védtelen ukrán állampolgárokat”.

Teljesen bizonyosak lehetünk benne, hogy Oroszország ezt tenné velünk is. Egy szemernyi kétségünk ne legyen efelől

– jelentette ki a kémfőnök.

A cseh Biztonsági Információs Szolgálat (BIS) rendszeresen figyelmeztet az orosz befolyásolási műveletekre. Egy 2024-es jelentésében azt állította, hogy Moszkva EU-n kívüli migránsokat bérel fel, hogy bűncselekményeket kövessenek el, félelmet gerjesszenek és aláássák a kormányzatba vetett bizalmat.

Csehországban október elején parlamenti választásokat tartanak, és az orosz cikkeket lefordítva átvevő dezinformációs portálok tevékenysége már most történelmi magasságokat ért el.

Koudelka kijelentette,

Oroszország arra törekszik, hogy megosztottságot szítson, és aláássa az intézményekbe, az államba, a jogállamiságba és Csehországnak a nemzetközi közösségben elfoglalt helyébe vetett bizalmat.

Koudelka azt is elmondta, hogy Oroszország nem akarja befejezni az Ukrajna elleni háborúját, különben már megtette volna. Hozzátette, hogy az ukránok Csehország szabadságáért harcolnak.

Időt adnak nekünk, hogy felkészüljünk az esetleges orosz agresszióra. Oroszország egyetlen nyelve az erő, Csehországnak pedig elszántságot kell mutatnia a szabadság megvédésére

– mondta a kémfőnök.

