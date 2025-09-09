  • Megjelenítés
Hosszú napokig tartó menekülés, bármi áron: így élte túl egy sebesült ukrán katona a
Hosszú napokig tartó menekülés, bármi áron: így élte túl egy sebesült ukrán katona a "halálzónát"

Drámai menekülésről számolt be a Reutersnek egy 40 éves ukrán katona, akit biztonsági okokból a "Szuvorij", azaz zord, illetve szigorú hívójellel azonosítottak. A férfinak egy drón sebesítette meg a lábát a kelet-ukrajnai frontvonalon, mégis sikerült túlélnie bajtársával.

A sebesült katonának öt napig kellett a bozótosban kúsznia, árkokban rejtőzködnie, és ágakkal, földdel álcáznia magát, hogy elkerülje az orosz felderítő és támadó drónokat, amelyek a levegőben repkedve pásztázták a terepet.

A lábam elzsibbadt, nem is tudom, hogyan nevezzem ezt az érzést, de felfogtam, hogy használhatatlan, és azt mondtam a bajtársamnak: menjünk innen, vagy megölnek minket

- emlékezett vissza az ukrán katona egy tábori kórházban adott interjúban, ahová a dandárja szállította, miután sikerült őt összeszedniük.

Szuvorij a Donyecki régió északi részén sebesült meg, ahol az orosz erők az elmúlt hetekben áttörték az ukrán védvonalakat. Az ukrajnai fronton a hatalmas mennyiségű harci drón következtében

kialakult egy úgynevezett "halálzóna",

amely több mint tíz kilométer szélesre is nyúlhat mindkét oldalon, rendkívül kockázatossá téve a sebesültek evakuálását.

Egy idő után már nem tudtam járni, négykézláb másztam, fel-le, az egészet a térdemen

- nyilatkozta a katona, felidézve, hogy végül egy árokra bukkant, ahol elrejtőzhetett, és földdel, fenyőlevelekkel takarta be magát.

menekülés közben egy másik orosz drón is célba vette Szuvorijt és bajtársát, de elvétette őket.

És így mentünk, apránként. Öt napba telt, mire kijutottunk

- tette hozzá.

A háború korai szakaszában a harctéri orvosok még közel tudtak hajtani a frontvonalhoz, hogy gyorsan evakuálják a sebesülteket. Ez most jócskán megnehezült a drónokkal teli égbolt alatt - emeli a Reuters tudósítása.

A fiam születésnapja harmadikán volt, de helyette én kaptam egy kis ajándékot

- summázta történetét az ukrán katona.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

