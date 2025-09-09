  • Megjelenítés
FONTOS Besülni látszik a kormány csodafegyvere, de ősszel újratöltöttek
Keményen üzent a Kreml a Nyugat újabb szankcióiról: egyértelmű az álláspontjuk
Globál

Keményen üzent a Kreml a Nyugat újabb szankcióiról: egyértelmű az álláspontjuk

Portfolio
A Kreml szerint a nyugati szankciók nem fogják megváltoztatni Oroszország álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban, hiába fontolgat az EU és az USA újabb intézkedéseket - írja a Kyiv Independent.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami médiának adott hétfői nyilatkozatában kijelentette,

semmilyen szankció nem képes arra kényszeríteni az Oroszországi Föderációt, hogy megváltoztassa következetes álláspontját, amelyről elnökünk többször is beszélt.

A nyilatkozat időzítése nem véletlen:

az Európai Unió éppen a 19. szankciós csomagját készíti elő,

amely az orosz bankokat és az energiaszektort célozná meg a Bloomberg értesülései szerint. Donald Trump amerikai elnök szintén kilátásba helyezte a szankciók második fázisának elindítását, hétfőn pedig Washingtonba érkezett az EU szankciós megbízottja.

Peszkov azt állította, hogy a szankciók

teljesen haszontalannak bizonyultak az Oroszországra gyakorolt nyomás szempontjából.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kijev elleni valaha volt legnagyobb horderejű orosz dróntámadást követően vasárnap arról beszélt, hogy Ukrajna "erős amerikai reakcióra számít. Erre van szükség".

Kapcsolódó cikkünk

Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború tüzérség ukrán hadsereg ukrajna
Globál
Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility