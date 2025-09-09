Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami médiának adott hétfői nyilatkozatában kijelentette,
semmilyen szankció nem képes arra kényszeríteni az Oroszországi Föderációt, hogy megváltoztassa következetes álláspontját, amelyről elnökünk többször is beszélt.
A nyilatkozat időzítése nem véletlen:
az Európai Unió éppen a 19. szankciós csomagját készíti elő,
amely az orosz bankokat és az energiaszektort célozná meg a Bloomberg értesülései szerint. Donald Trump amerikai elnök szintén kilátásba helyezte a szankciók második fázisának elindítását, hétfőn pedig Washingtonba érkezett az EU szankciós megbízottja.
Peszkov azt állította, hogy a szankciók
teljesen haszontalannak bizonyultak az Oroszországra gyakorolt nyomás szempontjából.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kijev elleni valaha volt legnagyobb horderejű orosz dróntámadást követően vasárnap arról beszélt, hogy Ukrajna "erős amerikai reakcióra számít. Erre van szükség".
Címlapkép forrása: MTI
Keményen üzent a Kreml a Nyugat újabb szankcióiról: egyértelmű az álláspontjuk
Ukrajna erős amerikai lépésekre számít.
Besülni látszik a kormány csodafegyvere, de ősszel újratöltöttek
Vajon a nyugdíjasok utalványa kirántja a boltokat a bajból?
Kiszivárgott Orbán Viktor Brüsszelbe küldött figyelmeztető levele
Ursula von der Leyennek címezte.
Fontos döntésre várnak a Boeingnél
A légügyi hatóság kezében a döntés.
Ráunt az európai hatalom Moszkva játékaira - Kémhajót fogtak a Baltikumban
A gyanú szerint drónokat indítottak a teherhajóról.
Akadozik a Google egyik legfontosabb szolgáltatása
Sorra jönnek a hibabejelentések.
Rendkívüli események, lezárták a világ egyik legnagyobb repülőterének terminálját
A sürgősségi szolgálatok a helyszínen vannak.
Elbukta a bizalmi szavazást, lemond a francia miniszterelnök - Jöhetnek az előrehozott választások?
Két év alatt a negyedik miniszterelnököt ette meg a francia politika.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.