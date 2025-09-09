Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami médiának adott hétfői nyilatkozatában kijelentette,

semmilyen szankció nem képes arra kényszeríteni az Oroszországi Föderációt, hogy megváltoztassa következetes álláspontját, amelyről elnökünk többször is beszélt.

A nyilatkozat időzítése nem véletlen:

az Európai Unió éppen a 19. szankciós csomagját készíti elő,

amely az orosz bankokat és az energiaszektort célozná meg a Bloomberg értesülései szerint. Donald Trump amerikai elnök szintén kilátásba helyezte a szankciók második fázisának elindítását, hétfőn pedig Washingtonba érkezett az EU szankciós megbízottja.

Peszkov azt állította, hogy a szankciók

teljesen haszontalannak bizonyultak az Oroszországra gyakorolt nyomás szempontjából.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kijev elleni valaha volt legnagyobb horderejű orosz dróntámadást követően vasárnap arról beszélt, hogy Ukrajna "erős amerikai reakcióra számít. Erre van szükség".

