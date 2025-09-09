  • Megjelenítés
Képes háborút kirobbantani egyetlen vízerőmű? - Hamarosan kiderül
Képes háborút kirobbantani egyetlen vízerőmű? - Hamarosan kiderül

Hivatalosan átadták Etiópiában a Kék-Níluson kedden az Etióp Újjászületés Nagy Gátja (GERD) nevű óriástározót, amelynek építését még 2011-ben kezdték meg - jelentette be Ahmed Ali Abij etióp kormányfő.

Az 1,8 kilométer hosszú és 145 méter magas óriásgát és erőmű feladata, hogy duplájára növelje az áramtermelést Etiópiában, ahol a mintegy 130 millió lakosnak csak alig több mint a felét tudják jelenleg ellátni árammal. Az erőmű jelentős bevételt is hoz majd Addisz-Abebának, miután Etiópia a szomszédos országoknak is ad majd el áramot.

A kormányfő szerint a GERD "nemcsak Etiópia, hanem valamennyi feketebőrű ember számára óriási sikert jelent".

Az Etiópia által létfontosságúnak tartott, mintegy 3,5 milliárd euró (1340 milliárd forint) költségű óriásvíztározó az alapkő letétele óta vita tárgya Szudánnal és Egyiptommal. Kairó egzisztenciális fenyegetésnek tekinti a gátat,

mert vízszükséglete 97 százalékban függ a Nílustól, elsősorban a mezőgazdaság terén,

és attól tart, hogy a GERD megépítésével kevesebb víz jut majd neki a folyóból.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök nemrég jelezte, hogy Egyiptom a nemzetközi jog által biztosított minden lehetséges eszközzel azon lesz, hogy megvédje vízellátási biztonságát. "Téved, aki azt hiszi, hogy Egyiptom nem fog küzdeni a jogaiért" - jelentette ki augusztusban.

Korábban elméleti szinten az is többször felmerült, hogy Kairó nemes egyszerűséggel lebombázza az építményt.

