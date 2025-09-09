Kezdődik az invázió: teljes kiürítést rendelt el az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg elrendelte Gázaváros teljes kiürítését a hadsereg hamarosan kezdődő hadművelete előtt - jelentette be a katonaság kedden.

"Az hadsereg eltökélt, hogy legyőzze a Hamászt, és nagy erővel fog fellépni Gázavárosában, ahogyan az övezet más részein is tette" - közölte az izraeli haderő arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edri kedd reggel.

"Az Önök biztonságának érdekében azonnal menjenek a humanitárius zónába, Muvasziba" - szólította fel az embereket az X-en közzétett posztjában Edri, és egy telefonszám közzétételével arra kérte a palesztinokat, hogy jelezzék a hadseregnek, ha a Hamász iszlamista terrorszervezet akadályokat állít vagy megpróbálja megakadályozni a mintegy egymillió ember kiköltözését. Legutóbb 2023 októberében adtak ki evakuálási parancsot a teljes városra, melyet akkor nem hajtottak végre teljes mértékben.

A Gázai övezet lakossága többségének Muvasziban, egy kijelölt humanitárius zónában kellene összegyűlnie az övezet déli részén.

Az utóbbi napokban az izraeli hadsereg lebombázott több magas épületet Gázavárosban, s a Gázai övezetben tucatnyi halottról, sebesültről és súlyos pusztításról számoltak be. A magas épületeket azért támadják az izraeli katonai rádió jelentése szerint, mert azokban a Hamász megfigyelő állásokat hozott létre. Palesztin egészségügyi források szerint eltűnt 25 ember, amikor leromboltak egy többemeletes épületet az as-Sati menekülttáborban, Gáza nyugati részén.

A magas épületek lebombázásának az a lényege, hogy csökkentsék azokat az objektumokat, ahonnan a hamász jó rálátással támadhatja a bevonuló izraeli csapatokat.

Az izraeli hadsereg szerint a Hamász gerillasejteket telepít központi bázisai, főként kórházak, elsősorban a Sifa kórház köré Gázavárosban. A hadsereg egyik tisztje a ynet című hírportálnak azt mondta, úgy véli, hogy minél közelebb kerül a szárazföldi hadművelet, a Hamász annál inkább fokozni fogja erőfeszítéseit a több ezer beteg és az ápolók evakuálásának megakadályozására.

Az IDF ezzel szemben befejezte az előkészületeket, hogy a betegeket befogadják Muvasziban, az elmúlt hónapban létrehozott új humanitárius övezetben, a menekülttábor mellett.

Az előrejelzések szerint az övezet északi részén fog maradni két-háromszázezer palesztin, akik nem hajlandók elhagyni otthonukat. Legutóbb Rafah ostroma idején, nagyjából egy évvel ezelőtt összpontosult ekkora népesség a déli humanitárius övezetben, akkor a hadsereg becslései szerint 1,4 millió ember tartózkodott ott.

Várhatóan a hónap végére indítják el a város elleni kiterjedt szárazföldi hadműveletet, és addig várhatóan tovább távoznak az ott élők. Jelenleg négy hadosztály működik Gázaváros körül, melyek közelednek a külső lakónegyedekhez, köztük Zejtun, Dzsebalija és al-Furkan térségéhez.

