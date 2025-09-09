Kezdődik az invázió: teljes kiürítést rendelt el az izraeli hadsereg

"Az hadsereg eltökélt, hogy legyőzze a Hamászt, és nagy erővel fog fellépni Gázavárosában, ahogyan az övezet más részein is tette" - közölte az izraeli haderő arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edri kedd reggel.
"Az Önök biztonságának érdekében azonnal menjenek a humanitárius zónába, Muvasziba" - szólította fel az embereket az X-en közzétett posztjában Edri, és egy telefonszám közzétételével arra kérte a palesztinokat, hogy jelezzék a hadseregnek, ha a Hamász iszlamista terrorszervezet akadályokat állít vagy megpróbálja megakadályozni a mintegy egymillió ember kiköltözését. Legutóbb 2023 októberében adtak ki evakuálási parancsot a teljes városra, melyet akkor nem hajtottak végre teljes mértékben.
A Gázai övezet lakossága többségének Muvasziban, egy kijelölt humanitárius zónában kellene összegyűlnie az övezet déli részén.
Az utóbbi napokban az izraeli hadsereg lebombázott több magas épületet Gázavárosban, s a Gázai övezetben tucatnyi halottról, sebesültről és súlyos pusztításról számoltak be. A magas épületeket azért támadják az izraeli katonai rádió jelentése szerint, mert azokban a Hamász megfigyelő állásokat hozott létre. Palesztin egészségügyi források szerint eltűnt 25 ember, amikor leromboltak egy többemeletes épületet az as-Sati menekülttáborban, Gáza nyugati részén.
A magas épületek lebombázásának az a lényege, hogy csökkentsék azokat az objektumokat, ahonnan a hamász jó rálátással támadhatja a bevonuló izraeli csapatokat.
Az izraeli hadsereg szerint a Hamász gerillasejteket telepít központi bázisai, főként kórházak, elsősorban a Sifa kórház köré Gázavárosban. A hadsereg egyik tisztje a ynet című hírportálnak azt mondta, úgy véli, hogy minél közelebb kerül a szárazföldi hadművelet, a Hamász annál inkább fokozni fogja erőfeszítéseit a több ezer beteg és az ápolók evakuálásának megakadályozására.
Az IDF ezzel szemben befejezte az előkészületeket, hogy a betegeket befogadják Muvasziban, az elmúlt hónapban létrehozott új humanitárius övezetben, a menekülttábor mellett.
Az előrejelzések szerint az övezet északi részén fog maradni két-háromszázezer palesztin, akik nem hajlandók elhagyni otthonukat. Legutóbb Rafah ostroma idején, nagyjából egy évvel ezelőtt összpontosult ekkora népesség a déli humanitárius övezetben, akkor a hadsereg becslései szerint 1,4 millió ember tartózkodott ott.
Várhatóan a hónap végére indítják el a város elleni kiterjedt szárazföldi hadműveletet, és addig várhatóan tovább távoznak az ott élők. Jelenleg négy hadosztály működik Gázaváros körül, melyek közelednek a külső lakónegyedekhez, köztük Zejtun, Dzsebalija és al-Furkan térségéhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A BYD szerint vérengzés jön a kínai autógyártóknál
A 129 márka közül alig párnak maradhatnak pénzügyileg életképesek.
Feltörtek a hackerek egy vagyonkezelési startupot
Személyes adatokat szereztek meg az illetéktelenek.
Új atomerőmű a szomszédunkban: Franciaország és Amerika lehet a befutó
Szoros a verseny.
Titkos helyen tartott hadgyakorlatot Oroszország és Kína, megjelent egy harmadik szereplő is
Ez volt a három ország első közös gyakorlata.
Drágulás jön 2026-ban: ennyivel emelkednek az autópálya-matrica árak
Megvan a pontos összeg is.
Magyarország segítségével buktatták le a kiterjedt kémhálózatot: a belarusz KGB állhatott mögötte
Ügynököket akartak toborozni.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Holnap éjfélig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.