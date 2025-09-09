  • Megjelenítés
Kiderült, mi az ukrán EU-csatlakozás feltétele
Globál

Kiderült, mi az ukrán EU-csatlakozás feltétele

MTI
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kedden elfogadott jelentésében arra ösztönözte az ukrán kormányt, tartsa fenn az uniós csatlakozáshoz szükséges reformok végrehajtásának ütemét, és az Európai Unió elkötelezettségének megerősítését sürgette az igazságos és tartós béke iránt.

A 418 szavazattal, 135 ellenében és 41 tartózkodás mellett elfogadott jelentésében az Európai Parlament hangsúlyozta: bármilyen békés megoldásnak tiszteletben kell tartania az ukrán nép akaratát.

A dokumentumot támogató EP-képviselők méltatták Ukrajnát demokratikus intézményeinek megerősítése érdekében tett rendkívüli erőfeszítéseiért, és arra ösztönözték Kijevet, hogy tartsa fenn a reformok lendületét. Kiemelték az igazságszolgáltatás és a korrupcióellenes szervek átlátható és érdemeken alapuló kiválasztási folyamatainak fontosságát, és felszólították Kijevet, hogy fokozza a jogállamiság megerősítését, az igazságügyi reformot, illetve a korrupció elleni küzdelmet.

Az e területeken elért eredmények nemcsak az uniós tagság, hanem a sikeres újjáépítés és a gazdasági bizalom szempontjából is kritikus fontosságúak

- fogalmaztak.

Az EP sürgette az Európai Bizottságot, hogy mielőbb nyissa meg a tárgyalási fejezetek első fejezettét Ukrajnával annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban előmozdítsa az ország uniós tagfelvételi kérelmének ügyét, feltéve, hogy Kijev folytatja az uniós szabályok átültetését, és végrehajtja a már vállalt reformokat.

A jelentésben az EP-képviselők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy - mint írták - az Egyesült Államok megváltoztatta álláspontját Oroszország háborújával kapcsolatban Donald Trump elnöksége alatt. Hangsúlyozták, hogy

az EU-nak és tagállamainak továbbra is Ukrajna elsődleges stratégiai szövetségeseinek kell maradniuk.

Meg kell erősíteniük vezető szerepüket Ukrajna szuverenitásért, békéért és igazságért folytatott küzdelmének támogatásában.

"Tudomásul vesszük az amerikai és az orosz elnök alaszkai találkozóját, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ez éles ellentétben áll Oroszország Ukrajna elleni támadásainak jelentős eszkalációjával, ami ismét bizonyítja, hogy Oroszország egyáltalán nem a békében érdekelt, hanem Ukrajna leigázásában" - fogalmaztak.

A szöveg elfogadását támogató EP-képviselők felszólították Donald Trump amerikai elnököt, hogy tegyen eleget azon bejelentésének, mely szerint az Egyesült Államok további határozott gazdasági szankciókat fog bevezetni Oroszország és az orosz háborús gépezetet segítő országok ellen.

Az EP-képviselők megerősítették továbbá elkötelezettségüket az Ukrajna számára nyújtani tervezett biztonsági garanciák mellett, és kijelentették, hogy minden szükséges lépést meg kell tenni Ukrajna fegyveres erőinek és védelmi iparának megerősítése érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
rakéta cirkálórakéta stock
Globál
Ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre – Vörös riasztás Jeruzsálemben
Pénzcentrum
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility