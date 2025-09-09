  • Megjelenítés
Kína forradalmi tervvel állt elő, ami alapjaiban formálja át az adatközpontok működését
Globál

Kína forradalmi tervvel állt elő, ami alapjaiban formálja át az adatközpontok működését

Portfolio
Kína új stratégiája a számítástechnikai feladatok energiaföldrajzi megosztására épít: az egyedülálló megoldással teljesen új alapokra helyeznék az adatközpontok energiafelhasználását kihasználva a hatalmas ország eltérő földrajzi adottságait. Az új rendszer nemcsak a fenntarthatósági célokat szolgálja, hanem versenyelőnyt is teremt a megújuló energiatermelők számára.

A forradalmi „East Data, West Compute” elképzelés keretében a számítástechnikai feladatokat úgy osztják meg, hogy

  • a megújuló energiaforrásokban gazdag nyugati régiókat alacsony prioritású feldolgozási feladatokra használják, míg
  • a keleti központok a nagy igénybevételt jelentő feladatokat látják el.

A stratégia azt is előírja, hogy a kelet-ázsiai ország nyugati felében létesített új adatközpontok 80%-ban megújuló energiát használjanak, míg egyes régiók, például Ningxia, a fenntarthatósági célokhoz igazodva 100%-os arányt írnak elő. Ezzel a lépéssel nem csak az energiaföldrajzi eltéréseket lehet hatékonyan kezelni, hanem új piacot is teremt a megújuló energiatermelők számára -

az energiaellátási korlátokat versenyelőnyre változtatva.

Az előrejelzések szerint 2030-ra Kína növekvő számítástechnikai igényeinek 60-70%-át ezek a "zöld központok" fogják kielégíteni, ami potenciálisan megduplázhatja az adatközpontok jelenlegi 2,5%-os részesedését a nemzeti energiafogyasztásban.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2233906281
Globál
Képes háborút kirobbantani egyetlen vízerőmű? - Hamarosan kiderül
Pénzcentrum
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility