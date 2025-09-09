Kína forradalmi tervvel állt elő, ami alapjaiban formálja át az adatközpontok működését

Kína új stratégiája a számítástechnikai feladatok energiaföldrajzi megosztására épít: az egyedülálló megoldással teljesen új alapokra helyeznék az adatközpontok energiafelhasználását kihasználva a hatalmas ország eltérő földrajzi adottságait. Az új rendszer nemcsak a fenntarthatósági célokat szolgálja, hanem versenyelőnyt is teremt a megújuló energiatermelők számára.

A forradalmi „East Data, West Compute” elképzelés keretében a számítástechnikai feladatokat úgy osztják meg, hogy

a megújuló energiaforrásokban gazdag nyugati régiókat alacsony prioritású feldolgozási feladatokra használják, míg

a keleti központok a nagy igénybevételt jelentő feladatokat látják el.

China's National Computing+Energy Strategy:This is the layout for China's national computing strategy. Under the https://t.co/12fPfHgFwc — David Fishman (@pretentiouswhat) September 9, 2025

A stratégia azt is előírja, hogy a kelet-ázsiai ország nyugati felében létesített új adatközpontok 80%-ban megújuló energiát használjanak, míg egyes régiók, például Ningxia, a fenntarthatósági célokhoz igazodva 100%-os arányt írnak elő. Ezzel a lépéssel nem csak az energiaföldrajzi eltéréseket lehet hatékonyan kezelni, hanem új piacot is teremt a megújuló energiatermelők számára -

az energiaellátási korlátokat versenyelőnyre változtatva.

Az előrejelzések szerint 2030-ra Kína növekvő számítástechnikai igényeinek 60-70%-át ezek a "zöld központok" fogják kielégíteni, ami potenciálisan megduplázhatja az adatközpontok jelenlegi 2,5%-os részesedését a nemzeti energiafogyasztásban.

