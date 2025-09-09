  • Megjelenítés
Kiszivárgott: Putyin a legrosszabbra számít a háború után – Moszkva már most készülődik
Kiszivárgott: Putyin a legrosszabbra számít a háború után – Moszkva már most készülődik

Komolyan aggódik Vlagyimir Putyin orosz elnök amiatt, hogy az ukrajnai háborúból hazatérő veteránok tömegei destabilizálják majd Oroszország működését – tudta meg a Reuters a Kremlhez közelálló forrásokból.

Az orosz vezető félelmei abból indulnak ki, hogy a szovjet-afgán háború után veteránok ezrei tértek haza Oroszországba, akik jelentős részben bűnözőkké, droghasználókká, alkoholistákká váltak.

Az ő tevékenységük miatt jelentősen megugrott az erőszakos bűncselekmények száma az 1990-es években Oroszországban és jelentősen romlott az orosz lakosság biztonságérzete.

A probléma most bizonyos szempontból súlyosabb: Ukrajnában legalább 1,5 millió orosz katona fordult meg, köztük legalább 180 ezer eleve elítélt bűnöző volt, akiket a börtönből vittek a frontra az orosz hatóságok (sokan persze elestek közülük, de a háború nem ért még véget). Mindemellett a hazatérő orosz katonák jelentős része soha többé nem fog olyan jól keresni, mint most az orosz haderőben, ez az anyagi biztonságérzetet is ronthatja körükben. „Természetesen” várható az is, hogy a hazatérő katonák jelentős része súlyos pszichológiai traumáktól fog szenvedni.

A Reuters úgy tudja, Putyin elsősorban hatalmas elismerésben és presztízses munkahelyekkel akarja fogadni a hazatérő veteránokat:

politikai, tanácsadói karriert ígér sokaknak, hősökként fogadja őket a háború lezárása után. Lesznek majd grandiózus állami programok is, melyek a veteránok reintegráióját segítik majd, illetve a katonák háborús tevékenységét ünneplik. Ez erős kontrasztot mutat az Afganisztánból hazatérőkhöz képest: őket többnyire megvetették honfitársaik, mivel úgy látták, hogy a bukott szovjet rezsim agressziójának kiszolgálói voltak.

Ettől függetlenül a Reuters megjegyzi, hogy Vlagyimir Putyin már csak azért is tart a frontról hazatérő katonáktól, mert ő maga is az elégedetlen Wagner-csoport lázadásának célpontjává vált 2023 nyarán. Mindemellett mind a háborúban elesett katonák, mint a hazatérő veteránok száma lényegesen nagyobb lesz, mint a szovjet-afgán háború után, így valós aggály, hogy a társadalmi problémák még jelentős szervezés és finanszírozás ellenére is kezelhetetlen méretűre nőhetnek.

Címlapkép forrása: Andrei Bok/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

