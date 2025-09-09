Lecsaptak "Magyar madarai": gúnyosan üzent a parancsnok a Moszkva ellátását célzó akció után

A támadás a Vtorovo szivattyúállomást érte Penkino településen, amely
Moszkva és annak vonzáskörzete felé továbbít dízelolajat.
A létesítmény mintegy 210 kilométerre keletre található a fővárostól, és az orosz állami Transznyeft vállalat üzemelteti.
A "Magyar" hívójelű Brovdi, aki az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka, a Telegramon gúnyosan úgy kommentálta az eseményeket, hogy
azt mondják, Moszkvában egy kissé rendetlenkedik az üzemanyag-ellátás. A benzin ritka folyadékká válik, míg a gáz és az olaj – gyorsan égővé.
A támadás által okozott kár és az orosz főváros ellátására gyakorolt zavar mértéke egyelőre nem ismert.
Kijev az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai létesítmények elleni nagy hatótávolságú csapásait.
Ugyanúgy vasárnap éjjel az ukrán haderő lecsapott az Ilszkij olajfinomítóra Oroszország Krasznodari régiójában, valamint a "8-N" olajvezeték irányítóállomására a Brjanszki területen
– erősítette meg az ukrán vezérkar szeptember 7-én.
Csak augusztusban Ukrajna legalább 12 finomítót támadott meg, leállítva az orosz kapacitások több mint 17%-át, ami napi 1,1 millió hordónyival érhet fel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
