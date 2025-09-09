  • Megjelenítés
Lecsaptak
Globál

Lecsaptak "Magyar madarai": gúnyosan üzent a parancsnok a Moszkva ellátását célzó akció után

Portfolio
Vasárnap éjjel ukrán drónok támadást hajtottak végre egy, az oroszországi Vlagyimir területen található üzemanyag-szivattyúállomás ellen, jelentette be a magyar származású Robert Brovdi ukrán parancsnok a Kyiv Independent beszámolója szerint.

A támadás a Vtorovo szivattyúállomást érte Penkino településen, amely

Moszkva és annak vonzáskörzete felé továbbít dízelolajat.

A létesítmény mintegy 210 kilométerre keletre található a fővárostól, és az orosz állami Transznyeft vállalat üzemelteti. 

A "Magyar" hívójelű Brovdi, aki az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka, a Telegramon gúnyosan úgy kommentálta az eseményeket, hogy

azt mondják, Moszkvában egy kissé rendetlenkedik az üzemanyag-ellátás. A benzin ritka folyadékká válik, míg a gáz és az olaj – gyorsan égővé.

A támadás által okozott kár és az orosz főváros ellátására gyakorolt zavar mértéke egyelőre nem ismert.

Kijev az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai létesítmények elleni nagy hatótávolságú csapásait.

Ugyanúgy vasárnap éjjel az ukrán haderő lecsapott az Ilszkij olajfinomítóra Oroszország Krasznodari régiójában, valamint a "8-N" olajvezeték irányítóállomására a Brjanszki területen

– erősítette meg az ukrán vezérkar szeptember 7-én.

Csak augusztusban Ukrajna legalább 12 finomítót támadott meg, leállítva az orosz kapacitások több mint 17%-át, ami napi 1,1 millió hordónyival érhet fel.

Kapcsolódó cikkünk

Fürge offenzívát tudhat maga mögött Moszkva, Amerika kész a szankciók második szakaszába lépni - Háborús híreink Ukrajnából kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Jonas Gahr Störe Store Støre Munkáspárt miniszterelnök norvég norvégia
Globál
Visszaverték a populista jobboldal csúcstámadását Európa egyik leggazdagabb országában, de így is győztesnek érzik magukat
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility