Lemondott a francia miniszterelnök

Hivatalosan benyújtotta lemondását kedden Francois Bayrou francia miniszterelnök, miután az előző nap kormánya elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben. Bayrou utódja kinevezéséig ügyvivőként hivatalban marad - ismertette honlapján a francia kormány.

A tájékoztatás szerint Emmanuel Macron francia elnök elfogadta Bayrou lemondását.

A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő.

Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széleskörű elutasítást váltott ki a francia társadalomban.

Az Elysée-palota hétfőn közölte, hogy Macron a napokban új kormányfőt fog kinevezni.

