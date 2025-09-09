Lerántotta a leplet Zelenszkij a Kreml titkos tervéről? Ez lehet Putyin elsőszámú célja

Azaz azt mondja, hogy három-négy hónapon belül – és ezt közölte az amerikaiakkal, a Fehér Házzal és Trump elnök képviselőjével, Witkoff-fal –, két-három, maximum négy hónapon belül elfoglalja a Donbaszt

- idézte az orosz elnök állítólagos szavait Volodimir Zelenszkij.

A Donbasz alatt Ukrajna Donyeck és Luhanszk megyéjét értjük, amelyek "függetlenségét" 2014-ben kiáltották ki oroszpárti szeparatisták, nagyjából egy időben a Krím félsziget orosz annektálásával. Oroszország a 2022-es háború megindítása után máig sem vonta teljes mértékben ellenőrzése alá a Donbaszt.

Az ukrán államfő figyelmeztetett, hogy Moszkva terve "évekbe és egymillió emberbe", vagy akár "két-három millió halottba" is kerülhet, utóbbi az esetén, ha Oroszország felgyorsítaná az offenzíváját.

Sajtóértesülések szerint Vlagyimir Putyin korábban azt követelte a béke előfeltételeként, hogy Ukrajna engedje át a Donbasz egészét, egyszóval azon részeit is, amelyek nincsenek Moszkva ellenőrzése alatt. Cserébe Moszkva állítólag készen állt volna befagyasztani a háborút a jelenlegi frontvonalak mentén.

Az ABC News-nak adott interjúban

Zelenszkij annak a fontosságát is említette, hogy az európaiak ne vegyenek többé olajat és gázt Oroszországtól,

és az eddigi gyakorlatot "őszintén szólva igazságtalannak" nevezte.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Efrem Lukackij