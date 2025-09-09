Lerántotta a leplet Zelenszkij a Kreml titkos tervéről? Ez lehet Putyin elsőszámú célja

Azaz azt mondja, hogy három-négy hónapon belül – és ezt közölte az amerikaiakkal, a Fehér Házzal és Trump elnök képviselőjével, Witkoff-fal –, két-három, maximum négy hónapon belül elfoglalja a Donbaszt
- idézte az orosz elnök állítólagos szavait Volodimir Zelenszkij.
A Donbasz alatt Ukrajna Donyeck és Luhanszk megyéjét értjük, amelyek "függetlenségét" 2014-ben kiáltották ki oroszpárti szeparatisták, nagyjából egy időben a Krím félsziget orosz annektálásával. Oroszország a 2022-es háború megindítása után máig sem vonta teljes mértékben ellenőrzése alá a Donbaszt.
Az ukrán államfő figyelmeztetett, hogy Moszkva terve "évekbe és egymillió emberbe", vagy akár "két-három millió halottba" is kerülhet, utóbbi az esetén, ha Oroszország felgyorsítaná az offenzíváját.
Sajtóértesülések szerint Vlagyimir Putyin korábban azt követelte a béke előfeltételeként, hogy Ukrajna engedje át a Donbasz egészét, egyszóval azon részeit is, amelyek nincsenek Moszkva ellenőrzése alatt. Cserébe Moszkva állítólag készen állt volna befagyasztani a háborút a jelenlegi frontvonalak mentén.
Az ABC News-nak adott interjúban
Zelenszkij annak a fontosságát is említette, hogy az európaiak ne vegyenek többé olajat és gázt Oroszországtól,
és az eddigi gyakorlatot "őszintén szólva igazságtalannak" nevezte.
És valóban bízom benne, hogy Trump elnök meg fogja tenni, és nyomást fog gyakorolni Putyinra. Ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsunk egy gyilkost – el kell venni a fegyvereit. Az energia az ő fegyvere
- fejtette ki az ukrán elnök az Ukrajinszka Pravda alapján, a potenciális "másodlagos" szankciókra utalva. Az ukrán lap azt is idézte Zelenszkijtől, amikor arról beszélt, hogy Putyin szerinte direkt, "játszadozásból" ajánlotta fel Moszkvát a lehetséges találkozójuk helyszínéül, mivel tudta, hogy az számára elfogadhatatlan lenne.
Nem mehetek Moszkvába, miközben a hazámat rakéták érik, mindennapos támadások alatt áll. Nem mehetek ennek a terroristának a fővárosába. Ez érthető, és ő is megérti. Ez a javaslat ugyanaz, mint amit én mondtam: jöjjön akkor ő Kijevbe
- firtatta.
Donald Trump és Putyin alaszkai találkozóját úgy értékelte, hogy
az orosz elnök "sajnálatos módon megkapta, amire vágyott",
mivel felettébb találkozni kívánt amerikai kollégájával.
Putyin nem akar találkozni velem, de nagyon is akart találkozni az Egyesült Államok elnökével, hogy mindenkinek megmutathassa a videót és a képeket arról, hogy ő ott van
- vélekedett Zelenszkij.
