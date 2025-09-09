Macron kinevezte az új miniszterelnököt

Emmanuel Macron francia elnök Sébastien Lecornu-t nevezte ki Franciaország új miniszterelnökének, ezzel egy régi szövetségesére bízva a feladatot, hogy megpróbálja keresztülvinni a költségvetést a megosztott parlamenten, írja a Bloomberg.

SébastienLecornu, aki az előző kormányban védelmi miniszterként szolgált, az ország ötödik miniszterelnöke lesz két éven belül.

Az utóbbi két kormányfő azért bukott meg, mert olyan költségvetést próbált átvinni, amely jelentősen csökkentette volna Franciaország hiányát; ez jelenleg a legnagyobb az eurózónában.

A politikai spektrum különböző oldali képviselői – különösen a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés és a baloldali Engedetlen Franciaország párt – elutasították Macron politikájának folytatását, és új parlamenti választásokat követeltek.

Lecornu kisebbségi kormányának szüksége lesz a baloldal vagy a jobboldal támogatására a 2026-os költségvetés elfogadásához, vagy legalább arra, hogy elegendő képviselő ne szavazzon bizalmatlanságot, ha a kabinet szavazás nélkül akarja keresztülvinni a tervezetet.

Ma este hivatalosan benyújtotta lemondását Francois Bayrou francia miniszterelnök, miután az előző nap kormánya elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben.

A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő.

Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széleskörű elutasítást váltott ki a francia társadalomban.

Címlapkép forrása: EU