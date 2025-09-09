  • Megjelenítés
Magyarország segítségével buktatták le a kiterjedt kémhálózatot: a belarusz KGB állhatott mögötte
Románia, Csehország és Magyarország közösen számolt fel egy Európa-szerte működő belarusz kémhálózatot – jelentette be a cseh Biztonsági és Információs Szolgálat (BIS) kedden, amit a Kyiv Independent szemlézett.

A BIS közleménye szerint a hálózatot a fehérorosz Állambiztonsági Bizottság (KGB) szervezte ügynökök toborzása és érzékeny információk gyűjtése céljából.

A leleplezett személyek között volt a moldovai hírszerzés (SIS) egyik korábbi vezetőhelyettese is, aki állítólag titkos információkat adott át a belarusz KGB-nek.

A cseh hatóságok hangsúlyozták, hogy a kémhálózat "elsősorban az Európán belüli szabad mozgás lehetőségének köszönhetően" tudott terjeszkedni.

A művelet részeként Prága persona non gratának nyilvánított és kiutasított egy, a KGB-nek dolgozó fehérorosz nagykövetségi alkalmazottat.

Nem tűrjük el a diplomáciai védelem hírszerzési tevékenységekre való felhasználását

- közölte a cseh külügyminisztérium.

