Megrázó felvétel: teljesen leégett Ázsia egyik legnagyobb palotája, történelmi kincsek vesztek el

Nepálban forradalmi hangulat tombol jelenleg: tüntetők megdöntötték a kormányt, az utcák lángolnak.
A délelőtt folyamán a tüntetők felgyújtották a nepáli kormány központját, a Singa Durbár palotát.
A történelmi fontosságú épület estére teljesen leégett.
️Nepal's government palace in Kathmandu completely destroyed by fireAll important government documents and archives burned in the building, including the offices of the prime minister and key ministers.Singha Durbar is considered the largest palace in Asia: it had 1.7… pic.twitter.com/0LsNKQy0Xt https://t.co/0LsNKQy0Xt— MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) September 9, 2025
A Singa Durbárt 1908-ban építette fel Nepál 13. miniszterelnöke, Csandra Sumsher Dzsong Bahádur Rana. 2007 óta ez az épület a kormány székhelye, itt található a legtöbb nepáli minisztérium is. Az épület Ázsia egyik legnagyobb palotája volt, a komplexum kiterjedése kb. 5 hektár. Az épületegyüttes túlélt eddig egy tűzvészt és egy földrengést is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
