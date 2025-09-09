  • Megjelenítés
Megrázó felvétel: teljesen leégett Ázsia egyik legnagyobb palotája, történelmi kincsek vesztek el
Megrázó felvétel: teljesen leégett Ázsia egyik legnagyobb palotája, történelmi kincsek vesztek el

Estére teljesen leégett a Szinga Durbar, a nepáli kormánynak székhelyül szolgáló palota. A lángoló épületről drónfelvétel került fel a világhálóra.

Nepálban forradalmi hangulat tombol jelenleg: tüntetők megdöntötték a kormányt, az utcák lángolnak.

Ez már forradalom: hiába mondott le a miniszterelnök, lángol a parlament

A délelőtt folyamán a tüntetők felgyújtották a nepáli kormány központját, a Singa Durbár palotát.

A történelmi fontosságú épület estére teljesen leégett.

A Singa Durbárt 1908-ban építette fel Nepál 13. miniszterelnöke, Csandra Sumsher Dzsong Bahádur Rana. 2007 óta ez az épület a kormány székhelye, itt található a legtöbb nepáli minisztérium is. Az épület Ázsia egyik legnagyobb palotája volt, a komplexum kiterjedése kb. 5 hektár. Az épületegyüttes túlélt eddig egy tűzvészt és egy földrengést is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

