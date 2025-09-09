Megtörte a csendet Izrael a történelmi csapás után: „ez teljes mértékben indokolt volt"

A közleményben az olvasható, hogy tegnap a Hamász halálos támadásokat hajtott végre Jeruzsálemben és Gázában, Netanjahu miniszterelnök ezután adta ki a parancsot az izraeli haderőnek, hogy likvidálják a Hamász vezetését. A parancs végrehajtását a védelmi minisztérium is támogatta.

A miniszterelnök és a védelmi miniszter úgy látja, a katonai művelet teljes mértékben indokolt volt, mivel a Hamász vezetése kezdte és szervezte meg az október 7-ei mészárlást. Azóta is folyamatosan gyilkos támadások sorozatát hajtják végre Izrael állam és állampolgárai ellen, a tegnapi jeruzsálemi gyilkosság miatt is felelősséget vállaltak”

– olvasható a közleményben.

Izrael egy semleges állam, Katar területén hajtotta végre a bombázást, az incidens részleteiről itt írtunk:

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons