Megtörte a csendet Izrael a történelmi csapás után: „ez teljes mértékben indokolt volt
A Hamász rendszeresen támadja Izraelt, a napokban Jeruzsálemben történt mészárlás is az ő tettük, az izraeli haderőnek ezért minden joga megvolt ahhoz, hogy likvidálja a palesztin terrorszervezet vezetését – idézi Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös közleményét a CNN.

A közleményben az olvasható, hogy tegnap a Hamász halálos támadásokat hajtott végre Jeruzsálemben és Gázában, Netanjahu miniszterelnök ezután adta ki a parancsot az izraeli haderőnek, hogy likvidálják a Hamász vezetését. A parancs végrehajtását a védelmi minisztérium is támogatta.

A miniszterelnök és a védelmi miniszter úgy látja, a katonai művelet teljes mértékben indokolt volt, mivel a Hamász vezetése kezdte és szervezte meg az október 7-ei mészárlást. Azóta is folyamatosan gyilkos támadások sorozatát hajtják végre Izrael állam és állampolgárai ellen, a tegnapi jeruzsálemi gyilkosság miatt is felelősséget vállaltak”

– olvasható a közleményben.

Izrael egy semleges állam, Katar területén hajtotta végre a bombázást, az incidens részleteiről itt írtunk:

