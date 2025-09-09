Orosz támadástól retteg a NATO-tagállam: teljesen lezárják a határokat

Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy Lengyelország
nemzetbiztonsági okokból lezárja a fehérorosz határt, beleértve a vasúti határátkelőket is a szeptember 12-16. között tartandó fehérorosz-orosz Zapad-2025 hadgyakorlat miatt.
A lezárás szeptember 11-ről 12-re virradó éjszaka lép életbe.
A miniszterelnök már szeptember 5-én figyelmeztette Fehéroroszországot, hogy Varsó "különleges intézkedéseket" készül bevezetni esetleges provokációk esetén a hadgyakorlat ideje alatt.
A Zapad-2025 hadgyakorlat során a fehérorosz és orosz katonák többek között légicsapások elhárítását és ellenséges szabotázscsoportok elleni harcot gyakorolnak majd. A gyakorlat részeként nukleáris fegyverek és Oresnyik rakéták bevetésének tervezését is gyakorolni fogják az orosz erők.
Válaszul a fehérorosz-orosz hadmozdulatokra
Lengyelország a NATO-val közösen Iron Defender hadgyakorlatot tart, amelyben mintegy 34 ezer katona és 600 eszköz vesz részt.
Oroszország egy ehhez hasonló hadgyakorlat-sorozat után indított támadást Ukrajna ellen.
Címlapkép forrása: Mil.ru / Wikimedia Commons
