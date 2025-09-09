  • Megjelenítés
Politikai indíttatású támadás okozott tömeges áramszünetet Berlinben
Kedd hajnalban Berlin délkeleti részén tízezrek maradtak áram nélkül, miután tűz rongált meg két nagyfeszültségű oszlopot - számolt be a Bloomberg. A rendőrség közlése alapján nagy valószínűséggel szándékos gyújtogatásról van szó.

A helyi hálózatüzemeltető, a Stromnetz Berlin szerint mintegy

50 ezer háztartást és vállalkozást érintett az áramszünet,

amely a főváros egyik legnagyobb kiesésének számít az elmúlt években.

A rendőrség közlése alapján nagy valószínűséggel szándékos gyújtogatásról van szó, amelynek módszerei és célpontjai politikai indíttatást valószínűsítenek. Az ügyet a nemzetbiztonsági hatóságok vették át, és jelenleg is zajlik a bizonyítékok gyűjtése.

Az áramkimaradás miatt több villamosvonal forgalma leállt, és számos közlekedési lámpa sem működött, ami komoly fennakadásokat okozott a városban. Bár a hálózat egy részét – körülbelül 15 ezer fogyasztót – már sikerült visszakapcsolni, a teljes helyreállítás időpontját egyelőre nem tudják megmondani.

A német fővárosban kisebb áramszünetek rendszeresen előfordulnak, ám ekkora volumenű kiesés rendkívül ritka.

A hatóságok és a hálózatüzemeltető folyamatosan dolgoznak a helyzet rendezésén.

