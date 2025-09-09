Politikai indíttatású támadás okozott tömeges áramszünetet Berlinben

A helyi hálózatüzemeltető, a Stromnetz Berlin szerint mintegy
50 ezer háztartást és vállalkozást érintett az áramszünet,
amely a főváros egyik legnagyobb kiesésének számít az elmúlt években.
A rendőrség közlése alapján nagy valószínűséggel szándékos gyújtogatásról van szó, amelynek módszerei és célpontjai politikai indíttatást valószínűsítenek. Az ügyet a nemzetbiztonsági hatóságok vették át, és jelenleg is zajlik a bizonyítékok gyűjtése.
Az áramkimaradás miatt több villamosvonal forgalma leállt, és számos közlekedési lámpa sem működött, ami komoly fennakadásokat okozott a városban. Bár a hálózat egy részét – körülbelül 15 ezer fogyasztót – már sikerült visszakapcsolni, a teljes helyreállítás időpontját egyelőre nem tudják megmondani.
A német fővárosban kisebb áramszünetek rendszeresen előfordulnak, ám ekkora volumenű kiesés rendkívül ritka.
A hatóságok és a hálózatüzemeltető folyamatosan dolgoznak a helyzet rendezésén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
